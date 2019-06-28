Эурельо Гомес отложил уход на пенсию

Эурельо Гомес 38-летний голкипер "Уотфорда" отложил свои планы по завершению игровой карьеры и на один сезон продлил контракт со своим клубом.

Изначально Гомес планировал, что проигранный "шершнями" финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" в конце мая (6:0) станет его последним матчем.

В марте Эурельо говорил, что "на 99 процентов" уверен в завершении карьеры и даже успел попрощаться с болельщиками "Уотфорда".

Однако после нескольких недель раздумий ветеран решил пока не вешать перчатки на гвоздь и в новом сезоне продолжит исполнять роль дублера для Бена Фостера.

Добавим, что бразилец выступает за "шершней" после своего перехода из "Тоттенхэма" в 2014 году. За это время он сыграл 156 матчей в составе "Уотфорда", включая восемь в минувшем сезоне.


Метки Гомес, контракты, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 20:00

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  1. vagifspurs 28.06.2019 20:17 # vagifspurs
    Как же я уважаю Эурелио!!! Спасибо за лучшие годы своей карьеры в Тоттенхэме, всегда останешься в памяти!

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