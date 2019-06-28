Антонио Валенсия обрел новый клуб

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия подыскал себе новый клуб, присоединившись к эквадорскому "ЛДУ Кито".



Перебравшись в "Юнайтед" из "Уигана" в 2009 году, за 10 лет на "Олд Траффорд" Валенсия провел 339 матчей, забил 25 голов и отдал 62 результативные передачи, а также выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.



В этот период Антонио проделал трансформацию из вингера в правого защитника, а в начале сезона 2018/19, после завершения игровой карьеры Майклом Кэрриком, получил капитанскую повязку "красных дьяволов".



Минувший сезон оказался почти потерян для 33-летнего эквадорца, и еще в марте стало известно, что "Юнайтед" не будет пользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев контракта Антонио.



С тех пор Валенсию сватали от клубов Премьер-Лиги до МЛС, однако Антонио решил вернуться на родину и теперь будет выступать за "ЛДУ Кито", где он взял 25-й номер, под которым выступал и в "Юнайтед".



