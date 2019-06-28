"Юнайтед" нацелен еще на три приобретения

"Манчестер Юнайтед" надеется совершить еще три приобретения после того, как подтвердит переход защитника Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас".

К стартующей на следующей неделе предсезонной подготовке "красные дьяволы" успели обзавестись двумя новичками. Клуб с "Олд Траффорд" заплатил 18 миллионов фунтов "Суонси" за вингера Даниэля Джеймса и еще 50 млн. фунтов тратит на Ван-Биссаку.



На этом "Юнайтед" останавливаться не собирается. Как утверждает Evening Standard, шестая команда минувшего сезона Премьер-Лиги уверена в приобретении 21-летнего полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа.



Также "дьяволы" имеют хорошие шансы усилиться полузащитником "Спортинга" Бруну Фернандешем, из борьбы за которого уже вышли "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



На днях агент Фернандеша побывал в Англии и, как предполагается, значительно продвинулся в переговорах с "Юнайтед", который теперь раздумывает над официальным предложением о покупке.



Задержка "Юнайтед" с предложением по Бруну вызвана тем, что "дьяволы" все еще рассматривают альтернативные варианты вроде Джеймса Мэддисона из "Лестера", Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" и Юри Тилеманса из "Монако".



Кроме того, приоритетом для "дьяволов" остается приглашение центрального защитника топ-уровня, и наиболее предпочтительным вариантом для Оле Гуннара Сульшера здесь является Харри Магуайр из "Лестера".