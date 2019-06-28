"Сити" предлагает "Ювентусу" забрать Данило

"Манчестер Сити" готов включить Данило в сделку по правому защитнику "Ювентуса" Жоау Канселу.

Как стало известно Sky Sports, "горожане" выразили готовность заплатить 40 миллионов евро (36 млн. фунтов) за Канселу, а также добавить к этой сумме Данило.



В минувшем сезоне Данило вчистую проигрывал конкуренцию на фланге обороны Кайлу Уолкеру, который за свои успехи недавно получил новый контракт, поэтому расставание с бразильцем не стало бы проблемой для "Сити".



Однако в данный момент "Ювентус" оценивает Канселу в 60 млн. евро (54 млн. фунтов) и испытывает сомнения по поводу мастерства 27-летнего Данило.



Сообщается, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет заполучить Канселу любой ценой, однако если "Ювентус" откажется принять Данило в качестве разменной монеты, "Сити" придется сперва подыскать другой клуб для бразильца.



В то же время 25-летний Канселу был исключен из тренировочной программы нового рулевого "Ювентуса" Маурицио Сарри, что говорит о готовности чемпионов Серии А расстаться с Жоау.