"Ноттингем Форест" уволил Мартина О'Нила после бунта игроков

Мартин О Нил Вслед за Роем Кином, "Ноттингем Форест" покинул и главный тренер Мартин О'Нил, но уже по другой причине.

В минувшее воскресенье, напомним, О'Нил лишился своего ассистента Кина, который покинул клуб Чемпионшипа, чтобы возобновить карьеру самостоятельного специалиста.

А сегодня "Ноттингем Форест" объявил и о расставании с самим Мартином — у клуба не осталось иного выбора после случившегося 48 часов назад бунта игроков, сообщает The Telegraph.

По информации издания, многие футболисты "лесников" были недовольны методами и режимом О'Нила на старте предсезонного периода, поэтому боссы клуба были вынуждены вмешаться в ситуацию.

"Ноттингем Форест" немедленно определился с заменой 67-летнему ирландцу, продержавшемуся на своем посту только пять месяцев, назначив новым главным тренером Сабри Лямуши, который привел на "Сити Граунд" свой штаб.


Метки Ноттингем Форест, О'Нил, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 16:00

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  1. chebrec 28.06.2019 16:46 # chebrec
    Крысы мля

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  2. mrjingles 28.06.2019 16:29 # mrjingles
    Когда будет «Михаил уволил Михайло после бунта ноулайферов»?

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