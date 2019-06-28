"Ноттингем Форест" уволил Мартина О'Нила после бунта игроков
Вслед за Роем Кином, "Ноттингем Форест" покинул и главный тренер Мартин О'Нил, но уже по другой причине.
В минувшее воскресенье, напомним, О'Нил лишился своего ассистента Кина, который покинул клуб Чемпионшипа, чтобы возобновить карьеру самостоятельного специалиста.
А сегодня "Ноттингем Форест" объявил и о расставании с самим Мартином — у клуба не осталось иного выбора после случившегося 48 часов назад бунта игроков, сообщает The Telegraph.
По информации издания, многие футболисты "лесников" были недовольны методами и режимом О'Нила на старте предсезонного периода, поэтому боссы клуба были вынуждены вмешаться в ситуацию.
"Ноттингем Форест" немедленно определился с заменой 67-летнему ирландцу, продержавшемуся на своем посту только пять месяцев, назначив новым главным тренером Сабри Лямуши, который привел на "Сити Граунд" свой штаб.
28.06.2019 16:00
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Крысы мля
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