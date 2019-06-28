"Арсенал" интересуется Кейтой Бальде
"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Монако" Кейте Бальде.
Минувший сезон Кейта провел в "Интере" на правах аренды, забив пять голов и отдав три результативных передачи в 24 матчах Серии А.
Однако новоиспеченный главный тренер "Интера" Антонио Конте решил не пользоваться своей опцией по выкупу Бальде за 34 миллиона евро (30.5 млн. фунтов).
Теперь 24-летний игрок сборной Сенегала возвращается в "Монако" — но, возможно, ненадолго, потому что свой интерес к Бальде проявил "Арсенал", сообщает Daily Mail.
Со стороны главного тренера "канониров" Унаи Эмери существует "конкретный интерес" к Бальде, но пока лондонский клуб не спешит со своим предложением по игроку, который сейчас выступает на Кубке Африки.
28.06.2019 15:00
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Последние комментарии:
Когда уже будут новости об интересе/покупке защитника?
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Наби Кейта Бальде
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Гейклуб всеми интересуется, но никого не купят потому что конченные нищеброды.
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Арсеналу пора молить фанов скидыватся на трансферы похоже))
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Кейтой, пля) Михайло совсем уже отупел с местными деградантами.
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Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 45 млн. фунтов, и чтобы позволить себе Бальде, "канонирам" нужно избавиться от кого-либо из имеющихся игроков.
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