"Арсенал" интересуется Кейтой Бальде

Кейта Бальде "Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Монако" Кейте Бальде.

Минувший сезон Кейта провел в "Интере" на правах аренды, забив пять голов и отдав три результативных передачи в 24 матчах Серии А.

Однако новоиспеченный главный тренер "Интера" Антонио Конте решил не пользоваться своей опцией по выкупу Бальде за 34 миллиона евро (30.5 млн. фунтов).

Теперь 24-летний игрок сборной Сенегала возвращается в "Монако" — но, возможно, ненадолго, потому что свой интерес к Бальде проявил "Арсенал", сообщает Daily Mail.

Со стороны главного тренера "канониров" Унаи Эмери существует "конкретный интерес" к Бальде, но пока лондонский клуб не спешит со своим предложением по игроку, который сейчас выступает на Кубке Африки.


Метки Арсенал, Бальде, Монако, слухи

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1015

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. zloy-vasya 28.06.2019 17:17 # zloy-vasya
    Когда уже будут новости об интересе/покупке защитника?

    (ответить)

  2. chebrec 28.06.2019 16:47 # chebrec
    Наби Кейта Бальде

    (ответить)

  3. chelsea88 28.06.2019 16:13 # chelsea88
    Гейклуб всеми интересуется, но никого не купят потому что конченные нищеброды.

    (ответить)

  4. arsenal-toure 28.06.2019 15:57 # arsenal-toure
    Арсеналу пора молить фанов скидыватся на трансферы похоже))

    (ответить)

  5. shirokov15 28.06.2019 15:08 # shirokov15
    Кейтой, пля) Михайло совсем уже отупел с местными деградантами.

    (ответить)

  6. dallaslp 28.06.2019 15:05 # dallaslp
    Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 45 млн. фунтов, и чтобы позволить себе Бальде, "канонирам" нужно избавиться от кого-либо из имеющихся игроков.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: