"Арсенал" интересуется Кейтой Бальде

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Монако" Кейте Бальде.

Минувший сезон Кейта провел в "Интере" на правах аренды, забив пять голов и отдав три результативных передачи в 24 матчах Серии А.



Однако новоиспеченный главный тренер "Интера" Антонио Конте решил не пользоваться своей опцией по выкупу Бальде за 34 миллиона евро (30.5 млн. фунтов).



Теперь 24-летний игрок сборной Сенегала возвращается в "Монако" — но, возможно, ненадолго, потому что свой интерес к Бальде проявил "Арсенал", сообщает Daily Mail.



Со стороны главного тренера "канониров" Унаи Эмери существует "конкретный интерес" к Бальде, но пока лондонский клуб не спешит со своим предложением по игроку, который сейчас выступает на Кубке Африки.