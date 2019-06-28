Азар отклонил выгодные предложения из Премьер-Лиги ради "Реала"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, что его бывший одноклубник Эден Азар мог бы зарабатывать больше, чем в "Реале", если бы остался в Премьер-Лиге.

Ранее в этом месяце Азар все-таки перешел в "Реал", чтобы выступать за клуб своей мечты и работать со своим идолом Зинедином Зиданом.



Мотивацией к смене клуба для Эдена были отнюдь не деньги, потому конкуренты "синих" по Премьер-Лиге предлагал бельгийцу еще более выгодные условия.



"Мне очень грустно от того, что он ушел. Он удивительный человек, удивительный игрок. Он был очень важной частью команды. Он был моим очень хорошим другом, очень близким. Мы вместе приехали из Франции семь лет назад, поэтому естественно, мне очень грустно".



"Насчет него часто ходили слухи, но он всегда демонстрировал, что не желает переходить в другую английскую команду, даже если там ему предлагают более выгодный контракт".



"Он никогда не был эгоистом. Он всегда мечтал выступать за "Реал", и его мечта осуществится. Думаю, он был честен до последнего дня. За это его и любят фанаты — он не играл с клубом в игры, он не гнался за деньгами".



"Он просто всегда старался изо всех сил. Он был очень честен с клубом, и за это клуб его ценил. Конечно, это большая возможность для него. Он удивительным образом выступал за нас, и я надеюсь, он выиграет много трофеев и в "Реале", — сообщил Аспиликуэта The Sun.