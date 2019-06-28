"Арсенал" сделал предложение по Салиба

"Арсенал" предложил 25 миллионов евро (22.5 млн. фунтов) за центрального защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба.

Как сообщает Goal со ссылкой на близкий к игроку источник, это только первое предложение "канониров" по Салиба, и договоренности с "Сент Этьеном" у лондонцев пока нет.



18-летний Салиба является целью номер один "Арсенала" на это трансферное окно. Главный тренер "канониров" Унаи Эмери готов отдать за юного француза половину своего бюджета на лето, но этого может оказаться недостаточно.



Дело в том, что виды на Вильяма также имеют соседи "Арсенала" из "Тоттенхэма", которых к укреплению центра обороны подталкивает возраст Яна Вертонгена и неопределенная ситуация с будущим Тоби Алдервейрелда.



Ожидается, что "шпоры" направят контрпредложение в ближайшие дни — на стороне "Тоттенхэма" преимущество в финансах, а вдобавок Маурисио Почеттино может предложить Салиба возможность сыграть в Лиге Чемпионов.