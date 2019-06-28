"Фулхэм" решил оставть Митровича у себя
"Фулхэм" решил отказать клубам Премьер-Лиги в продаже нападающего Александара Митровича.
В минувшем сезоне Митрович забил 11 голов, чего, правда, "дачникам" не хватило, чтобы избежать вылета в Чемпионшип.
После окончания сезона клубы выстроились в очередь на 24-летнего серба, а основным претендентом на Александара назывался "Вест Хэм", которому нужна замена Энди Кэрроллу и Лукасу Пересу.
Однако вице-президент "Фулхэма" Тони Хан надеется уговорить Митровича остаться на "Крэйвен Коттадж", чтобы помочь клубу вернуться в Премьер-Лигу.
"Я бы хотел сохранить максимально возможное количество наших ключевых игроков, включая Александара Митровича. Мы потратили большие деньги на его приглашение, и я верю в него. В прошлом сезоне он очень старался и задавал хороший тон в раздевалке и на поле. Я делаю все возможное, чтобы сохранить его".
"У нас с ним отличные отношения, и мы много разговариваем. Он любит "Фулхэм", он любит клуб, он любит людей здесь, он люби своих партнеров по команде", — сообщил Хан в подкасте Fulhamish.
Добавим, что год назад "Фулхэм" выкупил Митровича у "Ньюкасла" за 22 млн. фунтов. Сейчас сербский нападающий оценивается в 30 млн.
28.06.2019 12:00
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логично. Если хотят сразу вынырнуть из чемпионшипа нужен соответствующий форвард. Наколотит только головой штук 8
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