Уэйну Руни уже предлагают тренировать
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что ему уже поступают предложения о тренерской работе — и из Англии, и из МЛС.
На текущей неделе Руни отметил один год с момента своего перехода из "Эвертона" в "Ди Си Юнайтед". За это время Уэйн забил 23 мяч в 40 матчах, включая потрясающий гол со своей половины поля в последней игре за клуб МЛС.
33-летний Руни никогда не скрывал своих амбиций в отношении тренерской работы, и соответствующие предложения ему уже поступают, хотя он не спешит вешать бутсы на гвоздь.
"Конечно, я думаю об этом. Я прохожу тренерские курсы, и когда я закончу играть, то посмотрю, какие варианты у меня будут. Мне уже поступило несколько предложений, но в данную минуту я все еще игрок и хочу наслаждаться игрой в футбол. Я посмотрю, какие предложения мне подходят, когда закончу играть".
"Я могу начать тренерскую карьеру, сразу как повешу бутсы на гвоздь, но это решение будет зависеть в первую очередь от амбиций клуба и моих собственных амбиций. Мы должны подходить друг другу с этой командой", — сообщил Руни Sky Sports.
28.06.2019 11:00
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Вот зачем они эту радугу везде пихают? Заебало уже. В субботу был в магазине, там тоже везде радуга, типа мы поддерживаем, мы гордимся... Ну молодцы хуле, больше не будут вас пиздить.
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ЛГБТшная капитанская привязка что-ли?)
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лол))
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