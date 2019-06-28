Уэйну Руни уже предлагают тренировать

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что ему уже поступают предложения о тренерской работе — и из Англии, и из МЛС.

На текущей неделе Руни отметил один год с момента своего перехода из "Эвертона" в "Ди Си Юнайтед". За это время Уэйн забил 23 мяч в 40 матчах, включая потрясающий гол со своей половины поля в последней игре за клуб МЛС.



33-летний Руни никогда не скрывал своих амбиций в отношении тренерской работы, и соответствующие предложения ему уже поступают, хотя он не спешит вешать бутсы на гвоздь.



"Конечно, я думаю об этом. Я прохожу тренерские курсы, и когда я закончу играть, то посмотрю, какие варианты у меня будут. Мне уже поступило несколько предложений, но в данную минуту я все еще игрок и хочу наслаждаться игрой в футбол. Я посмотрю, какие предложения мне подходят, когда закончу играть".



"Я могу начать тренерскую карьеру, сразу как повешу бутсы на гвоздь, но это решение будет зависеть в первую очередь от амбиций клуба и моих собственных амбиций. Мы должны подходить друг другу с этой командой", — сообщил Руни Sky Sports.