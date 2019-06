Светская хроника за пятницу

Пьер-Эмерик Обамеянг готов отправиться в "Манчестер Юнайтед". "Интеру" не удастся арендовать Ромелу Лукаку. "Бавария" продолжает борьбу за Лероя Сане. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед". (Tuttospot)



Голкипер Давид Де Хеа, вероятно, останется в "Юнайтед". (AS)



Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш склоняется к переходу в "Юнайтед", считая этот вариант самым перспективным для себя из-за проблем "красных дьяволов" в центре поля. (A Bola)



"Спортинг" не надеется сохранить Фернандеша в клубе этим летом. (Record)



"Юнайтед" обдумывает предложение по защитнику "Барселоны" Самюэлю Умтити. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику "Ньюкасла" Шону Лонгстаффу. (BBC)



"Юнайтед" отвергнет предложение "Интера" об аренде нападающего Ромелу Лукаку с последующим выкупом. (ESPN)



"Юнайтед" до конца недели примет решение, будет ли покупать центрального защитника этим летом. (Machester Evening News)



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" сражаются за юниора "Хоффенхайма" Илая Эльмкиса. (The Sun)



Вингер "Сити" Лерой Сане остается целью номер один для "Баварии", несмотря на отсутствие прогресса в переговорах. (Sky Sports)



"Фенербахче" контактирует с агентом защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. (Aksam)



"Селтик" не получал второе предложение "Арсенала" по Кирану Тирни. (Sky Sports)



20-летний защитник Дан-Аксель Загаду хочет покинуть дортмундскую "Боруссию" и является целью для "Арсенала". (Bild)



"Кристал Пэлас" придется расстаться с 25 миллионами фунтов, чтобы заполучить вингера "Ниццы" Аллана Сен-Максимена. (Daily Mail)



Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер хочет купить своего шурина Харри Артера из "Борнмута". (The Sun)



Другое



Ришарлисон был изолирован от своих партнеров по сборной Бразилии после того, как у нападающего "Эвертона" диагностировали свинку. (Globo Esporte)



"Эвертон" планирует создать стоячую трибуну на своем новом стадионе. (Daily Mail)



"Андерлехт" продал 4 тыс. футболок с именем Венсана Компани за первую неделю. (Manchester Evening News)