Патрик Виейра открыт к переговорам с "Ньюкаслом"
Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра готов провести переговоры с "Ньюкаслом" относительно вакансии на "Сент-Джеймс Парк".
Не сумев договориться с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, теперь "сороки" приступают к поискам нового рулевого. Ожидается, что со следующей недели "Ньюкасл" будет приглашать кандидатов на собеседование.
В 2015 году Виейра уже проходил собеседование в "Ньюкасле", однако на тот момент он был всего лишь тренером резервной команды "Манчестер Сити", и "сороки" предпочли ему опытного Стива Макларена.
С тех пор Патрик накопил опыта и все еще сохраняет амбиции поработать в Премьер-Лиге, где ему довелось выступать как игроку.
Как сообщает The Sun, экс-капитан "Арсенала" настороженно относится к персоне владельца "Ньюкасла" Майка Эшли, но готов побеседовать с "сороками" насчет их вакансии, как минимум.
28.06.2019 09:05
Просмотров: 607
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Что это за нарик? Почему он до сих пор пользуется авторитетом..
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий