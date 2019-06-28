Патрик Виейра открыт к переговорам с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра готов провести переговоры с "Ньюкаслом" относительно вакансии на "Сент-Джеймс Парк".

Не сумев договориться с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, теперь "сороки" приступают к поискам нового рулевого. Ожидается, что со следующей недели "Ньюкасл" будет приглашать кандидатов на собеседование.



В 2015 году Виейра уже проходил собеседование в "Ньюкасле", однако на тот момент он был всего лишь тренером резервной команды "Манчестер Сити", и "сороки" предпочли ему опытного Стива Макларена.



С тех пор Патрик накопил опыта и все еще сохраняет амбиции поработать в Премьер-Лиге, где ему довелось выступать как игроку.



Как сообщает The Sun, экс-капитан "Арсенала" настороженно относится к персоне владельца "Ньюкасла" Майка Эшли, но готов побеседовать с "сороками" насчет их вакансии, как минимум.