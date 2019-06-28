Патрик Виейра открыт к переговорам с "Ньюкаслом"

Патрик Виейра Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра готов провести переговоры с "Ньюкаслом" относительно вакансии на "Сент-Джеймс Парк".

Не сумев договориться с Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, теперь "сороки" приступают к поискам нового рулевого. Ожидается, что со следующей недели "Ньюкасл" будет приглашать кандидатов на собеседование.

В 2015 году Виейра уже проходил собеседование в "Ньюкасле", однако на тот момент он был всего лишь тренером резервной команды "Манчестер Сити", и "сороки" предпочли ему опытного Стива Макларена.

С тех пор Патрик накопил опыта и все еще сохраняет амбиции поработать в Премьер-Лиге, где ему довелось выступать как игроку.

Как сообщает The Sun, экс-капитан "Арсенала" настороженно относится к персоне владельца "Ньюкасла" Майка Эшли, но готов побеседовать с "сороками" насчет их вакансии, как минимум.


Метки Виейра, Ницца, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 09:05

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  1. makeewadim 28.06.2019 10:23 # makeewadim
    Что это за нарик? Почему он до сих пор пользуется авторитетом..

    (ответить)

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