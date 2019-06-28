"Арсенал" узнал цену за Юлиана Вайгля

Дортмундская "Боруссия" установила цену в 27 миллионов фунтов за полузащитника Юлиана Вайгля, который вызывает интерес со стороны "Арсенала".

В минувшем сезоне Вайгль сыграл только 17 матчей за клуб из Дортмунда во всех соревнованиях, поэтому "Боруссия" не собирается препятствовать уходу Вайгля.



Как сообщает Bild, теперь 23-летний игрок сборной Германии доступен для трансфера за 27 млн. фунтов. Ожидается, что это подтолкнет "Арсенал" к началу переговоров.



Еще одним претендентом на Юлиана называется ПСЖ. И хотя в Париже работает бывший наставник "Боруссии" Томас Тухель, там Вайглю было бы еще сложнее рассчитывать на игровую практику, чем в Дортмунде.



Добавим, что трансферный бюджет "Арсенала" на это лето ограничен 45 млн. фунтов, и чтобы позволить себе Вайгля, "канонирам" нужно избавиться от кого-либо из имеющихся игроков.