Месут Озил никому не интересен

Месут Озил Полузащитник Месут Озил, вероятно, останется в "Арсенале" на следующий сезон из-за нулевого интереса к экс-игроку "Реала".

Из-за непопадания в Лигу Чемпионов "канониры" оказались в весьма стесненном финансовом положении, поэтому главный тренер Унаи Эмери был бы рад увеличить свой трансферный бюджет на лето, с помощью продажи балласта.

30-летний Озил, который зарабатывает на "Эмирейтс" 350 тысяч фунтов в неделю, видится именно таким балластом. По информации Daily Mail, "Арсенал" бы открыт к предложениям насчет Месута с окончания сезона.

Однако пока никаких официальных предложений или хотя бы запросов насчет Месута, чей контракт действителен до 2021 года, не поступило. В сложившейся ситуации уход чемпиона Мира в составе сборной Германии выглядит маловероятным.

Добавим, что в данный момент "Арсенал" работает над приобретениями защитников Кирана Тирни из "Селтика" и Вильяма Салиба из "Сент-Этьена". Этими покупками Эмери и придется ограничиться, если ему не удастся никого продать из имеющихся игроков.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 07:00

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  1. vyrentz 28.06.2019 08:55 # vyrentz
    Как я говорил, его проще просто убить

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  2. qwerd 28.06.2019 08:12 # qwerd
    В свое время считался отличным трансфером в Арсенал

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  3. makaku 28.06.2019 07:38 # makaku
    Чем бы ему помочь?, и взамен попросить его отдать мне его недельное жалованье.
    эх мечты мечты

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  4. lampard78 28.06.2019 07:04 # lampard78
    Ну на 150к зп мб кто-нть и подписал бы. Да и то - ветеран, стабильно исчезающий в важных матчах.. Но 350 - это ппц. Ещё пару лет спокойно чипсами прохрустит до конца контракта, как Аршавин.

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