Месут Озил никому не интересен

Полузащитник Месут Озил, вероятно, останется в "Арсенале" на следующий сезон из-за нулевого интереса к экс-игроку "Реала".

Из-за непопадания в Лигу Чемпионов "канониры" оказались в весьма стесненном финансовом положении, поэтому главный тренер Унаи Эмери был бы рад увеличить свой трансферный бюджет на лето, с помощью продажи балласта.



30-летний Озил, который зарабатывает на "Эмирейтс" 350 тысяч фунтов в неделю, видится именно таким балластом. По информации Daily Mail, "Арсенал" бы открыт к предложениям насчет Месута с окончания сезона.



Однако пока никаких официальных предложений или хотя бы запросов насчет Месута, чей контракт действителен до 2021 года, не поступило. В сложившейся ситуации уход чемпиона Мира в составе сборной Германии выглядит маловероятным.



Добавим, что в данный момент "Арсенал" работает над приобретениями защитников Кирана Тирни из "Селтика" и Вильяма Салиба из "Сент-Этьена". Этими покупками Эмери и придется ограничиться, если ему не удастся никого продать из имеющихся игроков.