"Ливерпуль" продал Рафаэля Камашу в "Спортинг"

"Ливерпуль" продал юного вингера Рафаэля Камашу в "Спортинг" за 7 миллионов фунтов.

Указанная сумма включает в себя 2 млн. фунтов в виде бонусов, зависящих от успеха "Спортинга" во внутреннем чемпионате и на европейской арене. Кроме того, "Ливерпуль" получил опцию обратного выкупа игрока и право на 20-процентную долю с последующей перепродажи Камашу лиссабонцами.



Мерсисайдский клуб был вынужден продать 19-летнего португальца после того, как не сумел договориться с Камашу о продлении контракта, истекавшего уже через 12 месяцев.



Камашу находился в системе "Ливерпуля" с 2015 года. За первую команду Рафаэль дебютировал в минувшем сезоне, приняв участие в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона".



Добавим, что интерес к Рафаэлю также проявляли "Вулверхэмптон", "Шальке-04" и "Милан".