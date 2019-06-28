"Ливерпуль" продал Рафаэля Камашу в "Спортинг"

Рафаэль Камашу "Ливерпуль" продал юного вингера Рафаэля Камашу в "Спортинг" за 7 миллионов фунтов.

Указанная сумма включает в себя 2 млн. фунтов в виде бонусов, зависящих от успеха "Спортинга" во внутреннем чемпионате и на европейской арене. Кроме того, "Ливерпуль" получил опцию обратного выкупа игрока и право на 20-процентную долю с последующей перепродажи Камашу лиссабонцами.

Мерсисайдский клуб был вынужден продать 19-летнего португальца после того, как не сумел договориться с Камашу о продлении контракта, истекавшего уже через 12 месяцев.

Камашу находился в системе "Ливерпуля" с 2015 года. За первую команду Рафаэль дебютировал в минувшем сезоне, приняв участие в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона".

Добавим, что интерес к Рафаэлю также проявляли "Вулверхэмптон", "Шальке-04" и "Милан".


Метки Камашу, Ливерпуль, Ливерпуль, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 28.06.2019 06:00

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  1. dallaslp 28.06.2019 08:49 # dallaslp
    ЛЧ есть в 19 лет, пора идти за реальной практикой)

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  2. ivan-4milan 28.06.2019 08:46 # ivan-4milan
    Совсем , что ли продать очередного рахитика за такие гроши, Клопп начал разрушение клуба...

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  3. livapu19 28.06.2019 07:46 # livapu19
    Бизнес машина

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  4. beatles-red 28.06.2019 07:11 # beatles-red
    Ахах. Всего год осталось по контракту среднестатистическому игроку молодежки и продали за 7 лямов. Эдвардс жжет

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  5. alexomck 28.06.2019 06:56 # alexomck
    продали ноунейма за 7кк, ещё и с опцией обратного выкупа, ну что за бизнес-кар:)

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