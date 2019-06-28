"Ливерпуль" продал Рафаэля Камашу в "Спортинг"
"Ливерпуль" продал юного вингера Рафаэля Камашу в "Спортинг" за 7 миллионов фунтов.
Указанная сумма включает в себя 2 млн. фунтов в виде бонусов, зависящих от успеха "Спортинга" во внутреннем чемпионате и на европейской арене. Кроме того, "Ливерпуль" получил опцию обратного выкупа игрока и право на 20-процентную долю с последующей перепродажи Камашу лиссабонцами.
Мерсисайдский клуб был вынужден продать 19-летнего португальца после того, как не сумел договориться с Камашу о продлении контракта, истекавшего уже через 12 месяцев.
Камашу находился в системе "Ливерпуля" с 2015 года. За первую команду Рафаэль дебютировал в минувшем сезоне, приняв участие в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона".
Добавим, что интерес к Рафаэлю также проявляли "Вулверхэмптон", "Шальке-04" и "Милан".
28.06.2019 06:00
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Последние комментарии:
ЛЧ есть в 19 лет, пора идти за реальной практикой)
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Совсем , что ли продать очередного рахитика за такие гроши, Клопп начал разрушение клуба...
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Бизнес машина
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Ахах. Всего год осталось по контракту среднестатистическому игроку молодежки и продали за 7 лямов. Эдвардс жжет
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продали ноунейма за 7кк, ещё и с опцией обратного выкупа, ну что за бизнес-кар:)
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