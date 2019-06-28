Ван-Биссака прошел медобследование в "Юнайтед"
Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака прошел медицинское обследование в Каррингтоне и готов к презентации в качестве новичка "Манчестер Юнайтед".
Ранее на текущей неделе "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с "Пэлас", согласовав компенсацию за Ван-Биссаку в размере 50 миллионов фунтов, включая 5 млн. в виде бонусов.
Уже в среду 21-летний англичанин прилетел в Манчестер и сразу же прошел первую частью медобследования. В четверг Аарон еще раз посетил Каррингтон для остаточных медицинских тестов.
Как сообщает Daily Mail, Ван-Биссака также записал интервью для MUTV, и в пятницу клуб с "Олд Траффорд" собирается официально подтвердить переход Аарона, своего второго новичка в это трансферное окно.
Ван-Биссаке предстоит стать пятым самым дорогим приобретением "Юнайтед" в истории после Поля Погба, Ромелу Лукаку, Анхеля Ди Марии и Фреда. Кроме того, Аарон станет пятым самым дорогим защитником в мире после Виргила Ван Дейка, Люки Эрнандеса, Эмерика Лапорта и Давида Луиса.
28.06.2019 00:05
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Последние комментарии:
неплохой игрок
наверное
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"пятым самым дорогим приобретением "Юнайтед" в истории после Поля Погба, Ромелу Лукаку, Анхеля Ди Марии и Фреда"
и никто не заиграл)))
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Тупой скам.
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