"Лион" не соглашался продать Ндомбеле в "Тоттенхэм"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс опроверг информацию о том, что его клуб согласился продать полузащитника Танги Ндомбеле в "Тоттенхэм".

Ранее на текущей неделе авторитетные английские издания сообщили, что "Лион" согласился отпустить Ндомбеле в Северный Лондон за компенсацию в размере 65 миллионов фунтов.



В реальности же "шпоры" предложили гораздо меньше за 22-летнего француза и в ответ получили отказ. Сделка по-прежнему далека от согласования.



"Тоттенхэм" сделал нам стартовое предложение в размере 45 миллионов евро. Затем мы стали обсуждать увеличение суммы. Могу вас заверить, что договоренности нет. Вдобавок мы никуда не торопимся".



"Танги обладает качествами, чтобы выступать за сборную Франции. Он один из наших лучших игроков. Сколько он стоит? Я не знаю, но точно больше 45 миллионов евро", — сообщил Оляс RMC.