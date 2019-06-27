"Лион" не соглашался продать Ндомбеле в "Тоттенхэм"

Танги Ндомбеле Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс опроверг информацию о том, что его клуб согласился продать полузащитника Танги Ндомбеле в "Тоттенхэм".

Ранее на текущей неделе авторитетные английские издания сообщили, что "Лион" согласился отпустить Ндомбеле в Северный Лондон за компенсацию в размере 65 миллионов фунтов.

В реальности же "шпоры" предложили гораздо меньше за 22-летнего француза и в ответ получили отказ. Сделка по-прежнему далека от согласования.

"Тоттенхэм" сделал нам стартовое предложение в размере 45 миллионов евро. Затем мы стали обсуждать увеличение суммы. Могу вас заверить, что договоренности нет. Вдобавок мы никуда не торопимся".

"Танги обладает качествами, чтобы выступать за сборную Франции. Он один из наших лучших игроков. Сколько он стоит? Я не знаю, но точно больше 45 миллионов евро", — сообщил Оляс RMC.


Метки Лион, Ндомбеле, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 23:00

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  1. grishatkach 27.06.2019 23:52 # grishatkach
    тотенхем будет в своей стиле проявлять всё ервейство

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  2. only--liverpool 27.06.2019 23:40 # only--liverpool
    Как же все эти слухи заебали уже... жесть

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  3. makeewadim 27.06.2019 23:15 # makeewadim
    Есть вероятность, что очередной Сиссоко, поэтому не хотят переплачивать.

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  4. selfish 27.06.2019 23:13 # selfish
    Эдик, нам вот этого заверни за налик

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