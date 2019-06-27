Гвардиола: "Мы должны наслаждаться игрой Сильвы в оставшийся год"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что полузащитник Давид Сильва сможет дать свой максимум команде в заключительном сезоне на "Этихад".
После своего перехода из "Валенсии" в 2010 году Сильва сыграл 395 матчей за "горожан". А во вторник Давид объявил, что следующий сезон станет его последним в "Сити".
При Гвардиоле 33-летний испанец успел выиграть два титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Кубок Англии, поэтому Хосеп надеется, что Давид будет столь же эффективен и в свой прощальный сезон.
"Да, я уже прочитал о том, что уйдет. Поэтому мы должны наслаждаться его игрой в этот оставшийся год".
"Он является одним из великих не только в испанском футболе, но и в европейском футболе тоже. Он провел 10 лет в Манчестере, а в этой лиге не бывает просто выступать игроку с его качествами".
"Он был невероятно хорош. Он помог мне лично, он помогал всем нам в течение трех лет, что мы вместе. У нас есть еще один год, поэтому я надеюсь, это будет очередной хороший год для нас обоих", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
27.06.2019 22:00
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