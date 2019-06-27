Сержиу Консейсау заинтересован в работе с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в позиции, которая вскоре станет вакантной в "Ньюкасле".

Напомним, в конце этой недели "сороки" официально попрощаются со своим рулевым Рафаэлем Бенитесом, договориться с которым о новом контракте так и не удалось.



Находящиеся без работы Арсен Венгер и Жозе Моуриньо уже исключили свое появление на "Сент-Джеймс Парк", зато пресса настойчиво сватает в "Ньюкасл" главного тренера "Ниццы" Патрика Виейра.



Еще одной реалистичной целью для "сорок" может стать Консейсау, который в прошлом году привел "Порту" к чемпионству в португальской лиге.



По информации Sky Sports, 44-летнего португальца привлекает возможность поработать в "Ньюкасле", а "сороки" считают, что Сержиу подходит под необходимый им профиль. Как бы то ни было, переговоры со специалистами из своего шорт-листа клуб начнет уже после формального истечения контракта Бенитеса.