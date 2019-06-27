Сержиу Консейсау заинтересован в работе с "Ньюкаслом"
Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау заинтересован в позиции, которая вскоре станет вакантной в "Ньюкасле".
Напомним, в конце этой недели "сороки" официально попрощаются со своим рулевым Рафаэлем Бенитесом, договориться с которым о новом контракте так и не удалось.
Находящиеся без работы Арсен Венгер и Жозе Моуриньо уже исключили свое появление на "Сент-Джеймс Парк", зато пресса настойчиво сватает в "Ньюкасл" главного тренера "Ниццы" Патрика Виейра.
Еще одной реалистичной целью для "сорок" может стать Консейсау, который в прошлом году привел "Порту" к чемпионству в португальской лиге.
По информации Sky Sports, 44-летнего португальца привлекает возможность поработать в "Ньюкасле", а "сороки" считают, что Сержиу подходит под необходимый им профиль. Как бы то ни было, переговоры со специалистами из своего шорт-листа клуб начнет уже после формального истечения контракта Бенитеса.
27.06.2019 21:00
Просмотров: 292
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Наша сучка. Сток раз карали его порту в лч
(ответить)
xyя он Антонио Бандерас
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий