Джанфранко Дзола покидает "Челси"
Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола принял окончательное решение покинуть клуб по истечении своего контракта 30 июня.
Дзола, заслуживший легендарный статус на "Стэмфорд Бридж" как игрок, был ассистентом Маурицио Сарри в минувшем сезоне. Джанфранко помог своему соотечественнику адаптироваться на новом месте, финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге и выиграть Лигу Европы.
Однако сейчас Сарри отправился в "Ювентус", а заступающий на место Маурицио Фрэнк Лэмпард собирается привести собственный тренерский штаб, в котором Дзоле нет роли.
Как утверждает The Guardian, "синие" предложили Джанфранко перейти на должность представителя клуба, однако 52-летний итальянец отверг эту возможность, чтобы сосредоточиться на карьере главного тренера.
"Контракт Джанфранко истекает в конце этого месяца. После проведенного рядом с Маурицио Сарри сезона упорной работы и великолепных результатов он готов сделать следующий шаг в собственной тренерской карьере", — сообщил агент и юрист Дзолы Фульвио Маррукко.
Также сообщается, что Дзола открыт к работе в Англии, где ранее ему довелось тренировать "Вест Хэм" в Премьер-Лиге и "Уотфорд" с "Бирмингемом" в Чемпионшипе.
27.06.2019 20:00
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Последние комментарии:
Рома сам прибил возможносьь выиграть ЛЧ в следующем году!
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если честно, всегда скептически относился к Дзоле как к главному тренеру или помощнику, хз что он за фрукт, но спасибо, что стал участником неплохого сезона
если продолжит развиваться на тренерском поприще, глядишь снова пригласят в Челси, хз в роли кого, но итальянских тренеров в Челси любят
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Физрук уровня невилла. Хорошо, что помощником тренера не будет.
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Выгоняют свою единственную легенду ради легенды сюсюти
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Спасибо за службу. Челси молодцы, что предлагали работу
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