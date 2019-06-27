Джанфранко Дзола покидает "Челси"

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола принял окончательное решение покинуть клуб по истечении своего контракта 30 июня.

Дзола, заслуживший легендарный статус на "Стэмфорд Бридж" как игрок, был ассистентом Маурицио Сарри в минувшем сезоне. Джанфранко помог своему соотечественнику адаптироваться на новом месте, финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге и выиграть Лигу Европы.



Однако сейчас Сарри отправился в "Ювентус", а заступающий на место Маурицио Фрэнк Лэмпард собирается привести собственный тренерский штаб, в котором Дзоле нет роли.



Как утверждает The Guardian, "синие" предложили Джанфранко перейти на должность представителя клуба, однако 52-летний итальянец отверг эту возможность, чтобы сосредоточиться на карьере главного тренера.



"Контракт Джанфранко истекает в конце этого месяца. После проведенного рядом с Маурицио Сарри сезона упорной работы и великолепных результатов он готов сделать следующий шаг в собственной тренерской карьере", — сообщил агент и юрист Дзолы Фульвио Маррукко.



Также сообщается, что Дзола открыт к работе в Англии, где ранее ему довелось тренировать "Вест Хэм" в Премьер-Лиге и "Уотфорд" с "Бирмингемом" в Чемпионшипе.