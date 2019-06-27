Гвардиола планирует вернуться в "Барселону"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что в будущем вернется в "Барселону", но не в качестве президента.

Будучи игроком, Гвардиола на протяжении 17 лет выступал за каталонский клуб. Затем Хосеп начал тренировать в академии "Барселоны" и постепенно дорос до главного тренера первой команды.

В последние годы время от времени появляются слухи, что Гвардиола вернется в клуб, в который он пришел 13-летним юношей. Ранее Хосеп говорил, что не будет снова тренировать "Барселону", но и позиция президента — не для него.

"Рано или поздно я вернусь в "Барселону". Но не в качестве президента, забудьте об этом. Чтобы быть президентом, нужно четко понимать, что ты делаешь, а также нужна подготовка. Тебе нужны знания, которых у меня нет".

"Я стараюсь быть хорошим тренером, и в последние 10 лет у меня не так уж плохо получается. Я вернусь в Барселону, чтобы жить. Рано или поздно, это произойдет", — сообщил Гвардиола Marca.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 19:00

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  1. griezmann 27.06.2019 19:30 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. mancunia-planet 27.06.2019 19:18 # mancunia-planet
    Ну, ясен пень, он там живёт

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  3. xin 27.06.2019 19:06 # xin
    Понял, что без Месси будет 0 финалов))

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  4. roberto-89 27.06.2019 19:03 # roberto-89
    все зависит от того сможет ли он выйти в финал ЛЧ и выиграть его, но пока что 0 ф ЛЧ увы (((

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