Гвардиола планирует вернуться в "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что в будущем вернется в "Барселону", но не в качестве президента.

Будучи игроком, Гвардиола на протяжении 17 лет выступал за каталонский клуб. Затем Хосеп начал тренировать в академии "Барселоны" и постепенно дорос до главного тренера первой команды.



В последние годы время от времени появляются слухи, что Гвардиола вернется в клуб, в который он пришел 13-летним юношей. Ранее Хосеп говорил, что не будет снова тренировать "Барселону", но и позиция президента — не для него.



"Рано или поздно я вернусь в "Барселону". Но не в качестве президента, забудьте об этом. Чтобы быть президентом, нужно четко понимать, что ты делаешь, а также нужна подготовка. Тебе нужны знания, которых у меня нет".



"Я стараюсь быть хорошим тренером, и в последние 10 лет у меня не так уж плохо получается. Я вернусь в Барселону, чтобы жить. Рано или поздно, это произойдет", — сообщил Гвардиола Marca.