Гвардиола планирует вернуться в "Барселону"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что в будущем вернется в "Барселону", но не в качестве президента.
Будучи игроком, Гвардиола на протяжении 17 лет выступал за каталонский клуб. Затем Хосеп начал тренировать в академии "Барселоны" и постепенно дорос до главного тренера первой команды.
В последние годы время от времени появляются слухи, что Гвардиола вернется в клуб, в который он пришел 13-летним юношей. Ранее Хосеп говорил, что не будет снова тренировать "Барселону", но и позиция президента — не для него.
"Рано или поздно я вернусь в "Барселону". Но не в качестве президента, забудьте об этом. Чтобы быть президентом, нужно четко понимать, что ты делаешь, а также нужна подготовка. Тебе нужны знания, которых у меня нет".
"Я стараюсь быть хорошим тренером, и в последние 10 лет у меня не так уж плохо получается. Я вернусь в Барселону, чтобы жить. Рано или поздно, это произойдет", — сообщил Гвардиола Marca.
27.06.2019 19:00
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КОРОЛЬ!!!
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Ну, ясен пень, он там живёт
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Понял, что без Месси будет 0 финалов))
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все зависит от того сможет ли он выйти в финал ЛЧ и выиграть его, но пока что 0 ф ЛЧ увы (((
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