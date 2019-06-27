"Бавария" снова обратилась насчет Хадсон-Одои

"Челси" вновь отказал "Баварии" в продаже вингера Каллума Хадсон-Одои.

Этим летом чемпионы Бундеслиги пытаются восполнить потерю Франка Рибери и Арьена Роббена, своей целью номер один по усилению фланговой игры избрав Лероя Сане из "Манчестер Сити".



Однако "Сити" совершенно не желает терять Сане, несмотря на сложности при согласовании нового контракта, и установил за игрока сборной Германии заградительную цену в 100 миллионов фунтов.



В сложившейся ситуации "Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои, насчет которого мюнхенцы сделали несколько предложений в январе, а сам 18-летний англичанин тогда даже подал прошение о трансфере.



В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по контракту, однако "Челси" отказался вступить в переговоры с "Баварией" об условиях трансфера.



На "Стэмфорд Бридж" надеются, что приход на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда поможет клубу склонить Каллума, который сейчас восстанавливается после травмы ахилла, к новой сделке.