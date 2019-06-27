"Бавария" снова обратилась насчет Хадсон-Одои
"Челси" вновь отказал "Баварии" в продаже вингера Каллума Хадсон-Одои.
Этим летом чемпионы Бундеслиги пытаются восполнить потерю Франка Рибери и Арьена Роббена, своей целью номер один по усилению фланговой игры избрав Лероя Сане из "Манчестер Сити".
Однако "Сити" совершенно не желает терять Сане, несмотря на сложности при согласовании нового контракта, и установил за игрока сборной Германии заградительную цену в 100 миллионов фунтов.
В сложившейся ситуации "Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои, насчет которого мюнхенцы сделали несколько предложений в январе, а сам 18-летний англичанин тогда даже подал прошение о трансфере.
В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по контракту, однако "Челси" отказался вступить в переговоры с "Баварией" об условиях трансфера.
На "Стэмфорд Бридж" надеются, что приход на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда поможет клубу склонить Каллума, который сейчас восстанавливается после травмы ахилла, к новой сделке.
27.06.2019 18:00
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Ну сколько уже можно. Нет предела наглости у баварии. У нее вся Германия в руках, так пусть и найдут какого-нибудь немчуру, подобного к Одои.
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))) все кому не лень опрокидывают Баварию, все правильно!
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пусть у Боруссии Санчо выкупают.
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