"Бавария" снова обратилась насчет Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Челси" вновь отказал "Баварии" в продаже вингера Каллума Хадсон-Одои.

Этим летом чемпионы Бундеслиги пытаются восполнить потерю Франка Рибери и Арьена Роббена, своей целью номер один по усилению фланговой игры избрав Лероя Сане из "Манчестер Сити".

Однако "Сити" совершенно не желает терять Сане, несмотря на сложности при согласовании нового контракта, и установил за игрока сборной Германии заградительную цену в 100 миллионов фунтов.

В сложившейся ситуации "Бавария" возобновила интерес к Хадсон-Одои, насчет которого мюнхенцы сделали несколько предложений в январе, а сам 18-летний англичанин тогда даже подал прошение о трансфере.

В данный момент у Каллума остается только 12 месяцев по контракту, однако "Челси" отказался вступить в переговоры с "Баварией" об условиях трансфера.

На "Стэмфорд Бридж" надеются, что приход на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда поможет клубу склонить Каллума, который сейчас восстанавливается после травмы ахилла, к новой сделке.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 18:00

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  1. galogen 27.06.2019 18:27 # galogen
    Ну сколько уже можно. Нет предела наглости у баварии. У нее вся Германия в руках, так пусть и найдут какого-нибудь немчуру, подобного к Одои.

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  2. arhangel777 27.06.2019 18:14 # arhangel777
    ))) все кому не лень опрокидывают Баварию, все правильно!

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  3. farot 27.06.2019 18:04 # farot
    пусть у Боруссии Санчо выкупают.

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