Арсен Венгер не готов вернуться к работе

Арсен Венгер исключил свое появление на тренерском мостике "Ньюкасла", заявив, что все еще не готов вернуться к работе.

Венгер находится без работы уже целый год, покинув "Арсенал" в мае прошлого года после 22 сезонов в клубе. С тех пор Арсен уверенно говорил, что обязательно вернется в футбол, но каждый раз сдвигал сроки.



Недавно в прессе появились слухи, что 69-летний француз стал целью для амбициозного шейха Халида, который сейчас пытается купить "Ньюкасл" у Майка Эшли. Однако Арсен не помышляет о том, чтобы занять освобождаемое Рафаэлем Бенитесом место.



"Вернусь ли я к новому сезону? Не в обозримом будущем, нет. Я по-прежнему не готов вернуться к работе".



"Раньше я думал, что готов, но в данный момент мне уже так не кажется. Сейчас я более открыт к переговорам, чем год назад, но я не могу сказать, что через два-три дня снова буду тренировать".



"Я слегка дистанцировался от этого всего и получаю удовольствие. Я работал на протяжении 35 лет, без каких-либо пауз, поэтому, думаю, я заслужил небольшой отдых".



"Если я вернусь, то предпочел бы поработать в другой стране. Впрочем, свое лучшее время я провел в Премьер-Лиге, потому что Премьер-Лига — это место, где в данный момент хотят быть все".



"Что касается меня, то я в очень сложной ситуации, потому что я так долго находился в одном клубе. Но почему нет? Мне кажется, что все еще должно пройти какое-то время, а затем я, возможно, приму решение", — цитирует Венгера Evening Standard.