"Ньюкаслу" придется расстаться с 10 млн. фунтов, чтобы переманить Дайча
"Ньюкаслу" придется расстаться с суммой в 10 миллионов фунтов, чтобы переманить главного тренера "Бернли" Шона Дайча.
В данный момент "сороки" составляют шорт-лист на замену Рафаэлю Бенитесу, договориться с которым о продлении истекающего 30 июня контракта так и не удалось.
Как сообщает Daily Mail, высокое в списке "Ньюкасла" на замену Бенитесу занимает Дайч, который год за годом демонстрирует свое умение давать результат при весьма скромном бюджете.
Однако у Шона остается еще три полных года по контракту с зарплатой в 65 тыс. фунтов в неделю, и "Ньюкаслу" придется выкупить остаток этого контракта, чтобы переманить Дайча.
Как бы сильно "сороки" ни хотели 47-летнего англичанина, но платить 10 млн. компенсации он не готовы. Кроме того, "Ньюкаслу" потребовалось бы заинтересовать самого Шона, а тот прежде всегда демонстрировал свою преданность "Бернли".
27.06.2019 16:00
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