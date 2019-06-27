"Милан" готовит предложение по аренде Торрейры

"Милан" готовится сделать предложение "Арсеналу" об аренде полузащитника Лукаса Торрейры с последующим выкупом.

Как стало известно Sky Sports, "россонери" готовы заплатить около 4.5 миллионов фунтов за право арендовать игрока сборной Уругвая на два следующих сезона.



Также "Милан" хочет получить опцию последующего выкупа Торрейры за 25 млн. фунтов — на 1.5 млн. меньше суммы, за которую сами "канониры" приобрели Лукаса год назад у "Сампдории".



Сообщается, что Торрейра хотел бы перебраться на "Сан-Сиро" и снова поработать с Марко Джампаоло, который был его тренером в "Сампдории", однако накануне Лукас дистанцировался от этих слухов, заявив, что счастлив в "Арсенале" и не вступал в контакт с кем-либо из "Милана".



Добавим, что в своем дебютном сезоне за "канониров" 23-летний Торрейра сыграл 50 матчей во всех турнирах, став любимчиком местных болельщиков.