Светская хроника за четверг

"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба с помощью Adidas. "Тоттенхэм" близок к своему первому за полтора года приобретению. Натаниэль Клайн может заменить Аарона Ван-Биссаку в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" запланировал встречу с агентом полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, чтобы обсудить трансфер стоимостью 70 миллионов фунтов. (O Jogo)



"Ювентус" обратился за помощью к Adidas, чтобы вернуть полузащитника Поля Погба из "Юнайтед". (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" и "Реал" расходятся на 35 млн. фунтов в оценке стоимости Погба. (Daily Express)



"Реал" переключил свое внимание с Погба на Донни Ван де Бека из "Аякса". (Marca)



"Юнайтед" может вступить в борьбу за защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" продолжает переговоры с "Ювентусом" о покупке правого защитника Жоау Канселу. (Tuttomercatoweb)



"Сити" видит в полузащитнике "Реала" Иско преемника для Давида Сильвы. (Marca)



"Тоттенхэм" близок к покупке вингера "Лидса" Джека Кларка за 11.5 млн. фунтов, включая бонусы. В среду 18-летний англичанин уже прошел медицинское обследование у "шпор". (The Guardian)



"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона. (Daily Mail)



"Арсенал" близок к покупке защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (Evening Standard)



Вингер "Монако" Кейта Бальде попал на радар к "Арсеналу" после неудачных попыток "канониров" заполучить Райана Фрэйзера или Янника Карраско. (Le 10 Sport)



"Кристал Пэлас" планирует купить у "Ливерпуля" защитника Натаниэля Клайна на замену Аарону Ван-Биссаке, который направляется в "Юнайтед". (Football.London)



"Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина. (Liverpool Echo)



"Валенсия" попытается переманить нападающего "Ньюкасла" Айозе Переса. (Goal)



Другое



Фрэнк Лэмпард планирует забрать из "Дерби" шесть-восемь сотрудников в "Челси". (Goal)



"Дерби" не интересуется главным тренером "Рейнджерс" Стивеном Джеррардом. (The Telegraph)



Перебравшись в "Челси", Лэмпард станет только восьмым самым высокооплачиваемым тренером Премьер-Лиги с зарплатой в 5.5 млн. фунтов в год. (The Sun)



Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил третий гол в карьере со своей половины поля. (Daily Express)