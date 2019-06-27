Светская хроника за четверг
"Ювентус" хочет вернуть Поля Погба с помощью Adidas. "Тоттенхэм" близок к своему первому за полтора года приобретению. Натаниэль Клайн может заменить Аарона Ван-Биссаку в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" запланировал встречу с агентом полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, чтобы обсудить трансфер стоимостью 70 миллионов фунтов. (O Jogo)
"Ювентус" обратился за помощью к Adidas, чтобы вернуть полузащитника Поля Погба из "Юнайтед". (Corriere dello Sport)
"Юнайтед" и "Реал" расходятся на 35 млн. фунтов в оценке стоимости Погба. (Daily Express)
"Реал" переключил свое внимание с Погба на Донни Ван де Бека из "Аякса". (Marca)
"Юнайтед" может вступить в борьбу за защитника "Барселоны" Самюэля Умтити. (Daily Mirror)
"Манчестер Сити" продолжает переговоры с "Ювентусом" о покупке правого защитника Жоау Канселу. (Tuttomercatoweb)
"Сити" видит в полузащитнике "Реала" Иско преемника для Давида Сильвы. (Marca)
"Тоттенхэм" близок к покупке вингера "Лидса" Джека Кларка за 11.5 млн. фунтов, включая бонусы. В среду 18-летний англичанин уже прошел медицинское обследование у "шпор". (The Guardian)
"Тоттенхэм" уверен в приобретении вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона. (Daily Mail)
"Арсенал" близок к покупке защитника "Сент-Этьена" Вильяма Салиба. (Evening Standard)
Вингер "Монако" Кейта Бальде попал на радар к "Арсеналу" после неудачных попыток "канониров" заполучить Райана Фрэйзера или Янника Карраско. (Le 10 Sport)
"Кристал Пэлас" планирует купить у "Ливерпуля" защитника Натаниэля Клайна на замену Аарону Ван-Биссаке, который направляется в "Юнайтед". (Football.London)
"Эвертон" лидирует в борьбе за нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина. (Liverpool Echo)
"Валенсия" попытается переманить нападающего "Ньюкасла" Айозе Переса. (Goal)
Другое
Фрэнк Лэмпард планирует забрать из "Дерби" шесть-восемь сотрудников в "Челси". (Goal)
"Дерби" не интересуется главным тренером "Рейнджерс" Стивеном Джеррардом. (The Telegraph)
Перебравшись в "Челси", Лэмпард станет только восьмым самым высокооплачиваемым тренером Премьер-Лиги с зарплатой в 5.5 млн. фунтов в год. (The Sun)
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил третий гол в карьере со своей половины поля. (Daily Express)
27.06.2019 14:00
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Джек Кларк однозначно усилит, насчет Сессеньона есть сомнения.
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