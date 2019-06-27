"Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом

Сепп Ван ден Берг "Ливерпуль" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, оформив переход центрального защитника "ПЕК Зволле" Сеппа Ван ден Берга.

В минувшем сезоне 17-летний юноша провел 15 матчей за первую команду "ПЕК Зволле" и своей игрой привлек внимание таких клубов, как "Аякс", ПСВ и "Бавария".

Однако Ливерпулю" удалось опередить своих конкурентов в борьбе за Ван ден Берга. Игрок юношеской сборной Голландии U-19 согласовал с "красными" долгосрочный контракт и официально присоединится к своему новому клубу 1 июля.

Как сообщает BBC, "Ливерпуль" сразу заплатил за соотечественника своего вице-капитана Виргила Ван Дейка 1.3 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов сумма трансфера может вырасти до 4.4 млн.

Ван ден Берг рассматривается "красными" как долгосрочная инвестиция — вроде той, что они совершили в 2015 году, купив Джо Гомеса у "Чарльтона" за 3.5 млн. фунтов.


Метки Ван ден Берг, Ливерпуль, ПЕК Зволле, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 13:00

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  1. yxaxaxaxaxa 27.06.2019 13:06 # yxaxaxaxaxa
    в первом сезоне покажет стату лучше Обоссаки из МЮ за 50ляля

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  2. pistolero-lfc 27.06.2019 13:05 # pistolero-lfc
    "Ливерпуль" сразу заплатил 1.3 млн. фунтов,

    когда ты установил рекорд по доходам! Учитесь, мазафака!

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  3. livapu19 27.06.2019 13:05 # livapu19
    Будущий топарик

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