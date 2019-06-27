"Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом
"Ливерпуль" совершил свое первое приобретение в это трансферное окно, оформив переход центрального защитника "ПЕК Зволле" Сеппа Ван ден Берга.
В минувшем сезоне 17-летний юноша провел 15 матчей за первую команду "ПЕК Зволле" и своей игрой привлек внимание таких клубов, как "Аякс", ПСВ и "Бавария".
Однако Ливерпулю" удалось опередить своих конкурентов в борьбе за Ван ден Берга. Игрок юношеской сборной Голландии U-19 согласовал с "красными" долгосрочный контракт и официально присоединится к своему новому клубу 1 июля.
Как сообщает BBC, "Ливерпуль" сразу заплатил за соотечественника своего вице-капитана Виргила Ван Дейка 1.3 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов сумма трансфера может вырасти до 4.4 млн.
Ван ден Берг рассматривается "красными" как долгосрочная инвестиция — вроде той, что они совершили в 2015 году, купив Джо Гомеса у "Чарльтона" за 3.5 млн. фунтов.
27.06.2019 13:00
Просмотров: 458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в первом сезоне покажет стату лучше Обоссаки из МЮ за 50ляля
(ответить)
"Ливерпуль" сразу заплатил 1.3 млн. фунтов,
когда ты установил рекорд по доходам! Учитесь, мазафака!
(ответить)
Будущий топарик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий