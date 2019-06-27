"Юнайтед" все еще раздумывает над покупкой Фернандеша

"Манчестер Юнайтед" все еще раздумывает над тем, выдвигать ли свое предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.

Забив 23 гола и отдав 13 результативных передач в 41 матче минувшего сезона за "Спортинг", Фернандеш стал лакомой целью для крупнейших клубов Европы. При этом сам Бруну открыто говорит о желании попробовать себя в Премьер-Лиге.



Изданию Manchester Evening News стало известно, что "Манчестер Сити" еще в мае вычеркнул Фернандеша из списка своих трансферных целей. А вот "Юнайтед" по-прежнему обдумывает покупку 24-летнего игрока сборной Португалии.



У клуба с "Олд Траффорд" составлено подробное досье на Фернандеша благодаря своим скаутам, которые очень активно работают на португальском рынке — за последние годы "красные дьяволы" перевезли отсюда Диогу Далота, Виктора Линделефа и Маркоса Рохо.



Сообщается, что в борьбе за Бруну "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". Однако пока оба клуба заняли выжидательную позицию и не спешат начинать аукцион.