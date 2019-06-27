"Юнайтед" все еще раздумывает над покупкой Фернандеша
"Манчестер Юнайтед" все еще раздумывает над тем, выдвигать ли свое предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша.
Забив 23 гола и отдав 13 результативных передач в 41 матче минувшего сезона за "Спортинг", Фернандеш стал лакомой целью для крупнейших клубов Европы. При этом сам Бруну открыто говорит о желании попробовать себя в Премьер-Лиге.
Изданию Manchester Evening News стало известно, что "Манчестер Сити" еще в мае вычеркнул Фернандеша из списка своих трансферных целей. А вот "Юнайтед" по-прежнему обдумывает покупку 24-летнего игрока сборной Португалии.
У клуба с "Олд Траффорд" составлено подробное досье на Фернандеша благодаря своим скаутам, которые очень активно работают на португальском рынке — за последние годы "красные дьяволы" перевезли отсюда Диогу Далота, Виктора Линделефа и Маркоса Рохо.
Сообщается, что в борьбе за Бруну "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма". Однако пока оба клуба заняли выжидательную позицию и не спешат начинать аукцион.
27.06.2019 12:00
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Согласовано, купить!
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че думать, надо брать
руководство имбицилы
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Вротворд гавнарь подшконарный. Не подпишут этого малого, так и будем на 6м месте. Сплавили бы уже черномырдина плаксивого и пошли бы дальше
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зависит от ситуации с Погба, вестимо:)
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че тут думать, мля???? парень реально крут - креативит и забивала неплохой, давайте с матичем супердумающим будем играть поперек поля, нужна мысль и креатив, это парень, что надо, игры никакой, ладно бы хоть как у клоппа первые сезоны - результата нет, зато игра строилась а потом и результат при шел, а они думают - по такй унылой игре во всех линиях бардак надо деньги швырять не торгуясь, вон как сити - пох на цену, зато команд сыгралась и результат пошел, пока есть возможность - надо брать не торгуясь, мы не в том положении чтобы думать, а то потом с такой игрой через пару сезонов к нам вообще никто идти не захочет
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