"Челси" договорился о выкупе Ковачича
"Челси" достиг договоренности с "Реалом" о выкупе полузащитника Матео Ковачича.
Напомним, минувший сезон Ковачич провел у "синих" на правах аренды. Матео отправился на "Стэмфорд Бридж" за игровой практикой и оную обрел, хотя твердым игроком стартового состава так и не стал.
Арендное соглашение по 25-летнему полузащитнику не подразумевало опции выкупа, однако "синие" все же решили сохранить Ковачича и смогли достичь компромисса с "Реалом", сообщает The Telegraph.
"Челси" было важно уладить этот вопрос до 30 июня, потому что лондонский клуб находится под трансферным запретом и не может регистрировать новичков — регистрация же Матео закреплена за "синими" до конца месяца и потеряна не будет в случае выкупа.
Предполагается, что 25-летний хорват, сыгравший 51 матч в минувшем сезоне, обойдется "Челси" в 45 миллионов фунтов. Матео должен стать первым трансфером "синих" при Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера.
27.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
Бля Кова, надеюсь во втором сезоне потянется, а то первый сезон без голов и без единого ассиста, а Чик более полезнее на его позиции, 10 гп 8 ассистов
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очень хорошо
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А вот и топарик подъехал
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Ну, ясно, что эта покупка - результат бана. Не было б его - поехал бы назад в Испанию этот мастер бесконечных передач поперёк поля на 5 метров.
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Зачем? Может Лампарду нужен
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