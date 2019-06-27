"Челси" договорился о выкупе Ковачича

Матео Ковачич "Челси" достиг договоренности с "Реалом" о выкупе полузащитника Матео Ковачича.

Напомним, минувший сезон Ковачич провел у "синих" на правах аренды. Матео отправился на "Стэмфорд Бридж" за игровой практикой и оную обрел, хотя твердым игроком стартового состава так и не стал.

Арендное соглашение по 25-летнему полузащитнику не подразумевало опции выкупа, однако "синие" все же решили сохранить Ковачича и смогли достичь компромисса с "Реалом", сообщает The Telegraph.

"Челси" было важно уладить этот вопрос до 30 июня, потому что лондонский клуб находится под трансферным запретом и не может регистрировать новичков — регистрация же Матео закреплена за "синими" до конца месяца и потеряна не будет в случае выкупа.

Предполагается, что 25-летний хорват, сыгравший 51 матч в минувшем сезоне, обойдется "Челси" в 45 миллионов фунтов. Матео должен стать первым трансфером "синих" при Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 11:00

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  1. shymkentski 27.06.2019 11:11 # shymkentski
    Бля Кова, надеюсь во втором сезоне потянется, а то первый сезон без голов и без единого ассиста, а Чик более полезнее на его позиции, 10 гп 8 ассистов

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  2. stamford-bridge 27.06.2019 11:10 # stamford-bridge
    очень хорошо

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  3. chebrec 27.06.2019 11:02 # chebrec
    А вот и топарик подъехал

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  4. lampard78 27.06.2019 11:02 # lampard78
    Ну, ясно, что эта покупка - результат бана. Не было б его - поехал бы назад в Испанию этот мастер бесконечных передач поперёк поля на 5 метров.

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  5. mototroller 27.06.2019 11:02 # mototroller
    Зачем? Может Лампарду нужен

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