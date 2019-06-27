"Челси" договорился о выкупе Ковачича

"Челси" достиг договоренности с "Реалом" о выкупе полузащитника Матео Ковачича.

Напомним, минувший сезон Ковачич провел у "синих" на правах аренды. Матео отправился на "Стэмфорд Бридж" за игровой практикой и оную обрел, хотя твердым игроком стартового состава так и не стал.



Арендное соглашение по 25-летнему полузащитнику не подразумевало опции выкупа, однако "синие" все же решили сохранить Ковачича и смогли достичь компромисса с "Реалом", сообщает The Telegraph.



"Челси" было важно уладить этот вопрос до 30 июня, потому что лондонский клуб находится под трансферным запретом и не может регистрировать новичков — регистрация же Матео закреплена за "синими" до конца месяца и потеряна не будет в случае выкупа.



Предполагается, что 25-летний хорват, сыгравший 51 матч в минувшем сезоне, обойдется "Челси" в 45 миллионов фунтов. Матео должен стать первым трансфером "синих" при Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера.