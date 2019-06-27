"Селтик" готов продать Тирни в "Арсенал" по правильной цене

Киран Тирни Главный тренер "Селтика" Нил Леннон подтвердил, что его клуб готов пойти на сделку с "Арсеналом" по левому защитнику Кирану Тирни, но только по правильной цене.

В этом месяце "Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Тирни, но он сумм в 15 и 18 млн. фунтов "Селтик" отказался, оценив свою звезду в 25 млн.

"Канониры" все еще надеются снизить цену за 22-летнего игрока сборной Шотландии, и Леннон совершенно не удивится, если Тирни уйдет.

"Эта ситуация может слегка нарушить концентрацию игрока, многие из нас были в подобном положении прежде".

"Естественно, у него есть цена — у каждого игрока есть своя цена. Если какая-либо команда хочет заплатить эту цену, тогда нам нужно будет принять решение. Но больше мне нечего добавить на этот счет", — сообщил Леннон Sky Sports.


Метки Арсенал, Селтик, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 10:00

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  1. kewell7 27.06.2019 10:43 # kewell7
    Странный клубишко. Не могут на нужного им игрока потратить 25? Да при нынешних ценах это вообще не дорого. Раньше они говорили, что строят стадик и не могут тратиться, а сейчас то что? Где их деньги?

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  2. redwhitegun 27.06.2019 10:38 # redwhitegun
    Я бы на месте президента Селтика уже после второго предложения слал бы нахуй их и третье не рассматривал принципиально. Заебали уже...

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  3. pistolero-lfc 27.06.2019 10:36 # pistolero-lfc
    прямым текстом уже говорят, что они готовы продать, а этот Арсенал всё не может сделать предложение))

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  4. mixmaster 27.06.2019 10:34 # mixmaster
    травмат он вроде как

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  5. gunars 27.06.2019 10:32 # gunars
    чет все перехваливают его, думаю не стоит брать

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  6. tot35 27.06.2019 10:26 # tot35
    Чо прицепились та. Как ван деик что ли

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