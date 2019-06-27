"Селтик" готов продать Тирни в "Арсенал" по правильной цене

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон подтвердил, что его клуб готов пойти на сделку с "Арсеналом" по левому защитнику Кирану Тирни, но только по правильной цене.

В этом месяце "Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Тирни, но он сумм в 15 и 18 млн. фунтов "Селтик" отказался, оценив свою звезду в 25 млн.



"Канониры" все еще надеются снизить цену за 22-летнего игрока сборной Шотландии, и Леннон совершенно не удивится, если Тирни уйдет.



"Эта ситуация может слегка нарушить концентрацию игрока, многие из нас были в подобном положении прежде".



"Естественно, у него есть цена — у каждого игрока есть своя цена. Если какая-либо команда хочет заплатить эту цену, тогда нам нужно будет принять решение. Но больше мне нечего добавить на этот счет", — сообщил Леннон Sky Sports.