"Селтик" готов продать Тирни в "Арсенал" по правильной цене
Главный тренер "Селтика" Нил Леннон подтвердил, что его клуб готов пойти на сделку с "Арсеналом" по левому защитнику Кирану Тирни, но только по правильной цене.
В этом месяце "Арсенал" сделал уже два предложения о покупке Тирни, но он сумм в 15 и 18 млн. фунтов "Селтик" отказался, оценив свою звезду в 25 млн.
"Канониры" все еще надеются снизить цену за 22-летнего игрока сборной Шотландии, и Леннон совершенно не удивится, если Тирни уйдет.
"Эта ситуация может слегка нарушить концентрацию игрока, многие из нас были в подобном положении прежде".
"Естественно, у него есть цена — у каждого игрока есть своя цена. Если какая-либо команда хочет заплатить эту цену, тогда нам нужно будет принять решение. Но больше мне нечего добавить на этот счет", — сообщил Леннон Sky Sports.
27.06.2019 10:00
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Последние комментарии:
Странный клубишко. Не могут на нужного им игрока потратить 25? Да при нынешних ценах это вообще не дорого. Раньше они говорили, что строят стадик и не могут тратиться, а сейчас то что? Где их деньги?
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Я бы на месте президента Селтика уже после второго предложения слал бы нахуй их и третье не рассматривал принципиально. Заебали уже...
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прямым текстом уже говорят, что они готовы продать, а этот Арсенал всё не может сделать предложение))
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травмат он вроде как
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чет все перехваливают его, думаю не стоит брать
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Чо прицепились та. Как ван деик что ли
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