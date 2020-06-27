Кроос советует Сане остаться в "Сити"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос посоветовал своему партнеру по сборной Германии Лерою Сане остаться в "Манчестер Сити".

Как известно, этим летом охоту за Сане ведет "Бавария", которой необходима замена покидающим клуб ветеранам Франку Рибери и Арьену Роббену. Официальные лица чемпионов Бундеслиги открыто говорят о своем интересе к Лерою.



"Бавария" надеется воспользоваться тем, что 23-летний Сане не имел твердого места в стартовом составе "Сити" в минувшем сезоне и вдобавок никак не договорится о новой сделке, однако Кроос советует Лерою дважды подумать, прежде чем уезжать в Мюнхен, где уже есть Кингсли Коман и Серж Гнабри.



"Если Лерой собирается перейти в "Баварию", это был бы громкий трансфер для "Баварии", которого мы не видели прежде с финансовой точки зрения".



"Ему нужны определенные гарантии того, что он будет играть регулярно, однако "Бавария" вполне довольна Кингсли Команом и Сержом Гнабри на его позиции".



"Как бы там ни было, я не думаю, что этот трансфер случится, но это лишь мое ощущение. На месте "Манчестер Сити" я бы не отпустил его или, по крайней мере, сделал бы его таким дорогим, что "Бавария" не смогла бы столько заплатить", — сообщил Кроос Bild.