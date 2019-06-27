"Юнайтед" вышел из борьбы за Магуайра

"Манчестер Юнайтед" вышел из борьбы за центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

26-летний Магуайр был целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению оборонительной линии, однако в процессе переговоров "Юнайтед" столкнулся с тем, что "Лестер" особо не желает идти на уступки.



Клуб с "Олд Траффорд" был готов заплатить за Харри около 60 миллионов фунтов, тогда как "лис" потребовали за свою звезду 90 млн. фунтов сразу и еще 10 млн. в виде бонусов.



Таким образом, утверждает Daily Mirror, "Юнайтед" принял решение завершить свой интерес к Магуайру, которого сами "лисы" купили два года назад у "Халла" за 17 млн. фунтов.



Теперь среди претендентов на Харри остался только "Манчестер Сити". Даже если "Лестер" и подвинется в цене, Магуайр уйдет на "Этихад" только в статусе самого дорогого защитника мира, перекрыв установленный "Ливерпулем" рекорд в 75 млн. фунтов, что были заплачены в январе 2018 "Саутгемптону" за Виргила Ван Дейка.