"Юнайтед" вышел из борьбы за Магуайра

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" вышел из борьбы за центрального защитника "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайра.

26-летний Магуайр был целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению оборонительной линии, однако в процессе переговоров "Юнайтед" столкнулся с тем, что "Лестер" особо не желает идти на уступки.

Клуб с "Олд Траффорд" был готов заплатить за Харри около 60 миллионов фунтов, тогда как "лис" потребовали за свою звезду 90 млн. фунтов сразу и еще 10 млн. в виде бонусов.

Таким образом, утверждает Daily Mirror, "Юнайтед" принял решение завершить свой интерес к Магуайру, которого сами "лисы" купили два года назад у "Халла" за 17 млн. фунтов.

Теперь среди претендентов на Харри остался только "Манчестер Сити". Даже если "Лестер" и подвинется в цене, Магуайр уйдет на "Этихад" только в статусе самого дорогого защитника мира, перекрыв установленный "Ливерпулем" рекорд в 75 млн. фунтов, что были заплачены в январе 2018 "Саутгемптону" за Виргила Ван Дейка.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 27.06.2019 08:23 # pistolero-lfc
    в защите МЮ бегают биба и боба, а эти отказываются покупать толкового защитника.
    Логика, ты где?)

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  2. dom1no 27.06.2019 08:14 # dom1no
    пздц скам отскочил, ну а сити очередного стоунса возьмут.

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  3. quavo 27.06.2019 08:14 # quavo
    Как же заебися. раманьоли, хименес, де лихт, альдервейрельд в помощь.

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