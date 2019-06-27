Хадсон-Одои планирует вернуться в начале сентября

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется вернуться на футбольное поле после травмы ахилла в начале сентября.

Когда в апреле Хадсон-Одои надорвал ахилл в матче против "Бернли", появились опасения, что 18-летний англичанин проведет в лазарете минимум полгода.



Однако Daily Mail удалось выяснить, что Каллум идет по поправку со значительным опережением графика. Хадсон-Одои все равно пропустит самый старт сезона, но уже осенью будет готов играть за первую команду.



Сообщается, что в ближайшие две недели Хадсон-Одои совершит плановый визит в Барселону к доктору Рамону Кугату, который его оперировал. Если все будет хорошо, Каллум получит разрешение увеличить нагрузку и сделать следующий шаг на пути к своему возвращению.



Добавим, что у Хадсон-Одои по-прежнему остается только один год по действующему контракту. В данный момент "синие" продолжают переговоры со своим воспитанником о новой сделке с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.