Хадсон-Одои планирует вернуться в начале сентября

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется вернуться на футбольное поле после травмы ахилла в начале сентября.

Когда в апреле Хадсон-Одои надорвал ахилл в матче против "Бернли", появились опасения, что 18-летний англичанин проведет в лазарете минимум полгода.

Однако Daily Mail удалось выяснить, что Каллум идет по поправку со значительным опережением графика. Хадсон-Одои все равно пропустит самый старт сезона, но уже осенью будет готов играть за первую команду.

Сообщается, что в ближайшие две недели Хадсон-Одои совершит плановый визит в Барселону к доктору Рамону Кугату, который его оперировал. Если все будет хорошо, Каллум получит разрешение увеличить нагрузку и сделать следующий шаг на пути к своему возвращению.

Добавим, что у Хадсон-Одои по-прежнему остается только один год по действующему контракту. В данный момент "синие" продолжают переговоры со своим воспитанником о новой сделке с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.


Метки травмы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.06.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 27.06.2019 08:35 # yamateh
    Будущий каратель всяких ливерпуков, анониров и мушников

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  2. pistolero-lfc 27.06.2019 07:11 # pistolero-lfc
    когда новостей про тебя больше, чем кол-во сыгранных минут на поле.
    продайте уже этот мусор

    (ответить)

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