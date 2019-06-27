Хадсон-Одои планирует вернуться в начале сентября
Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои надеется вернуться на футбольное поле после травмы ахилла в начале сентября.
Когда в апреле Хадсон-Одои надорвал ахилл в матче против "Бернли", появились опасения, что 18-летний англичанин проведет в лазарете минимум полгода.
Однако Daily Mail удалось выяснить, что Каллум идет по поправку со значительным опережением графика. Хадсон-Одои все равно пропустит самый старт сезона, но уже осенью будет готов играть за первую команду.
Сообщается, что в ближайшие две недели Хадсон-Одои совершит плановый визит в Барселону к доктору Рамону Кугату, который его оперировал. Если все будет хорошо, Каллум получит разрешение увеличить нагрузку и сделать следующий шаг на пути к своему возвращению.
Добавим, что у Хадсон-Одои по-прежнему остается только один год по действующему контракту. В данный момент "синие" продолжают переговоры со своим воспитанником о новой сделке с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.
27.06.2019 07:00
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Будущий каратель всяких ливерпуков, анониров и мушников
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когда новостей про тебя больше, чем кол-во сыгранных минут на поле.
продайте уже этот мусор
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