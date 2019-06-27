"Интер" попробует взять Лукаку в аренду

Затрудняясь найти всю сумму целиком на покупку Ромелу Лукаку, "Интер" решил сделать предложение по аренде нападающего "Манчестер Юнайтед".

Как известно, "Юнайтед" совершенно не препятствует уходу Лукаку, но хочет за него около 75 миллионов фунтов, за которые Ромелу был куплен два года назад у "Эвертона".



Чтобы позволить себе покупку Лукаку, забившего 42 гола в 96 матчах, "Интеру" требовалось бы продать сразу несколько игроков, а с этим возникли проблемы.



Тем не менее, новый клуб Антонио Конте по-прежнему жаждет заполучить Ромелу и теперь сделает "красным дьяволам" альтернативное предложение, сообщает Sky Sports.



"Интер" готов заплатить "Юнайтед" 9 млн. фунтов за двухлетнюю аренду игрока сборной Бельгии, а также взять на себя обязательство по последующему выкупу Лукаку за 54 млн.