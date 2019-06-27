Бенитес и "Ньюкасл": конец затянувшегося романа

Рафаэль Бенитес все-таки покидает "Ньюкасл". В каком состоянии оставляет "сорок" испанский специалист, и почему это сотрудничество должно было оборваться?

Еще в мае Рафа Бенитес был оптимистичен по поводу нового контракта с "Ньюкаслом". Перед одним из заключительных матчей сезона менеджер рассказал о том, что стороны достигли относительного прогресса в переговорах. Это была первая подобная ремарка с его стороны за долгое время.



Учитывая, как сильно хотел работать в "Ньюкасле" Бенитес, болельщикам хотелось верить, что этого относительного прогресса хватит, чтобы удержать Рафу.



Тем не менее, Бенитес покидает "Ньюкасл" после трех с половиной лет сотрудничества, похожего на настоящий роман. Срок действия его контракта с клубом истекает 30 июня, и Рафа, по слухам, уже имеет роскошное предложение из Китая, которое легко перебьет контракт в "Ньюкасле" с финансовой точки зрения.



Конечно, Бенитес покидает "сорок" не из-за плохой зарплаты. Большой личный контракт — едва ли не единственное, чем Майк Эшли пытался удерживать менеджера, опустившегося ради "Ньюкасла" на уровень Чемпионшипа. Владелец клуба был уверен, что свой главный трансфер — тренера мирового класса — он уже совершил. Сильный тренер компенсирует недостатки состава и позволяет Эшли сохранять "Ньюкасл" в Премьер-Лиге, не тратя при этом серьезных денег.



Логика владельца "Ньюкасла" себя полностью оправдывала. Не сумев спасти команду от вылета в 2016 году, Бенитес в первый же сезон вернул "сорок" в элиту. За этим последовали два финиша в середине таблицы. При всем этом, "Ньюкасл" в период Бенитеса был в "плюсе" с точки зрения трансферного баланса. В каком-то смысле Эшли преподал урок менеджмента большинству владельцев клубов Премьер-Лиги, суетливо тратящих огромные средства для достижения сопоставимых результатов.



Другое дело, что продолжаться так долго не могло, а Бенитес и без того задержался в "Ньюкасле". Эшли пользовался эмоциональной привязанностью Рафы, который нашел здесь сходства с "Ливерпулем", где он в последний раз в карьере ощущал себя любимым болельщиками. На "Сент-Джеймс Парк" эта привязанность была еще более фанатичной, и потому Бенитеса привлекала идея длительного сотрудничества с клубом.



Эшли также воспринимал Бенитеса "живым активом" для возможной продажи клуба, и это не меньше интересовало тренера. Рафа видел в "Ньюкасле" потенциал с новым руководством, потому был готов терпеть отношение владельца, общавшегося с ним через третьих лиц, хотя бы из надежды получить через время кого-то другого. Вряд ли Бенитес считал, что сам Эшли вдруг станет особенно щедрым, но ждать продажи с Майком можно вечно, потому Рафа стал решительно предлагать свои условия для подписания нового контракта.



Среди основных требований Бенитеса было очевидное — увеличение трансферного бюджета. Клуб согласился выделить ему на новых игроков 50 миллионов фунтов этим летом. Сумма не слишком впечатляющая, да и с Рафой не сошлись по другим пунктам. Испанец хотел, чтобы клуб начал подписывать игроков старше 25 лет, что не устраивало Эшли, которого очень волнует их будущая стоимость для перепродажи. Он также хотел инвестиций в академию и тренировочное поле, чего руководство гарантировать не могло. Эшли постоянно рассматривает предложения о продаже клуба, и ему незачем инвестировать деньги в его будущее до такой степени.



С предложениями связан другой интерес, который мог повлиять на финальное решение Бенитеса. И дело не только в предложении из Китая (они будут еще не раз), но и в последних событиях вокруг возможной продажи самого "Ньюкасла". Бенитес находился в отпуске, когда пресса стала писать об очень реальной сделке между Эшли и шейхом Халидом. Родственник шейха Мансура из "Манчестер Сити" был готов заплатить 350 миллионов, после чего крупно инвестировать в усиление состава и развитие клуба.



Сейчас эта история утихла, ее дальнейшей развитие неизвестно, но она точно повлияла на настроения сторон. Бенитес в это время находился в отпуске и явно был недоволен тем, что клуб держит его в неведении о дальнейших планах. Сам шейх Халид, судя по всему, на "живой актив" в лице Рафы не купился. Предыдущие "покупатели" Эшли близко контактировали с Бенитесом, но шейх даже не выходил с ним на связь. Пресса уверенно писала, что, в случае покупки клуба, испанца ему будет маловато, и "Ньюкасл" попробует пойти дальше и пригласить Жозе Моуриньо или Арсена Венгера.



Когда Бенитес вернулся из отпуска и отправился к исполнительному директору Ли Чарнли, то, судя по всему, не получил никаких гарантий. Клуб мог предложить ему 50 миллионов фунтов на трансферы и контракт на один сезон, который подчеркивает: сам Эшли пока не знает своих глобальных планов. Отдохнувший Бенитес решил, что возвращаться ко всему этому у него нет никакого желания — как бы Рафу ни очаровывал "Ньюкасл" с его болельщиками.



Предугадать ближайшие ходы "сорок" непросто. Майк Эшли слишком непредсказуем сам по себе, и уж тем более непонятно, куда будет двигаться "Ньюкасл" в случае продажи клуба. Пришедшему на место Рафы Бенитеса будет непросто давать тот же результат в тех же условиях. А уж заменить испанца в сердцах болельщиков "Ньюкасла" сейчас просто невозможно.



Иван Громиков специально для FAPL.ru