Давид Сильва назвал своего преемника в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва уверен, что "горожанам" даже не придется выходить на трансферный рынок, чтобы заменить его.

Накануне 33-летний испанец объявил, что сезон 2019/20 будет его последним в "Сити". "Горожане" понесут тяжелую потерю, однако Давид видит у 19-летнего Фила Фодена потенциал стать его преемником.



"Уверен, он будет великолепным игроком. Он очень славный парень, и он будет хорошей заменой для меня. Помимо своих обычных навыков, он настоящий боец. Он всегда хочет побеждать, и это позволяет ему быть очень хорошим футболистом".



"Когда ты молод, ты всегда равняешься на людей с опытом. Я даю ему много советов — например, как двигаться на поле. Он учитывая эту информацию и становится лучше с каждым днем".



"Он напоминает мне себя в молодости — особенно в плане личных качеств. Он очень скромный, но он всегда готов сражаться. Он ненавидит проигрывать".



"Сохранять спокойствие — это лучший совет, который я могу ему дать. Что бы ни происходило в футболе, во время взлетов и падений, всегда оставайся спокойным", — цитирует Сильву Goal.