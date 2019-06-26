Лукас Торрейра развеял слухи насчет "Милана"

Лукас Торрейра Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны "Милана", успокоив фанатов лондонского клуба.

Согласно слухам, видеть Торрейру в "Милане" очень хочет новоиспеченный главный тренер "россонери" Марко Джампаоло, с которым Лукасу довелось поработать в "Сампдории".

Поговаривали, что и сам 23-летний уругваец готов вернуться в Серию А после всего одного сезона, проведенного в "Арсенале". Однако Торрейра никуда не собирается и не контактирует с "Миланом".

"Никто из "Милана" не связывался со мной. На сегодняшний день я все еще в Премьер-Лиге, и я счастлив быть частью "Арсенала".

"Адаптация далась мне нелегко, но интересы команды превыше всего. Я счастлив быть там", — цитирует Торрейру Daily Mirror.


Метки Арсенал, Милан, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2019 23:00

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  1. ganinilyha 27.06.2019 00:20 # ganinilyha
    Нее Милан сейчас вообще помойка. Тут хотя бы лучшая лига мира.

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  2. realbad 26.06.2019 23:05 # realbad
    накуй ему эта помойка сдалась, если можно с джакой ггшица

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