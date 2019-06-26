Лукас Торрейра развеял слухи насчет "Милана"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра прокомментировал слухи об интересе к своей персоне со стороны "Милана", успокоив фанатов лондонского клуба.

Согласно слухам, видеть Торрейру в "Милане" очень хочет новоиспеченный главный тренер "россонери" Марко Джампаоло, с которым Лукасу довелось поработать в "Сампдории".



Поговаривали, что и сам 23-летний уругваец готов вернуться в Серию А после всего одного сезона, проведенного в "Арсенале". Однако Торрейра никуда не собирается и не контактирует с "Миланом".



"Никто из "Милана" не связывался со мной. На сегодняшний день я все еще в Премьер-Лиге, и я счастлив быть частью "Арсенала".



"Адаптация далась мне нелегко, но интересы команды превыше всего. Я счастлив быть там", — цитирует Торрейру Daily Mirror.