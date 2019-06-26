Виейра, Джеррард и Артета находятся в шор-листе "Ньюкасла"

Патрик Виейра и Стивен Джеррард Патрик Виейра, Стивен Джеррард и Микель Артета находятся в шорт-листе "Ньюкасла" на замену своему главному тренеру Рафаэлю Бенитесу.

Не сумев договориться с Бенитесом о продлении истекающего 30 июня контракта, теперь "сороки" вынуждены начать поиски нового рулевого.

Пока эти поиски находятся в зачаточной стадии. "Ньюкасл" лишь составляет список кандидатов и еще не выходил ни с кем из них на контакт, сообщает The Telegraph.

По информации издания, клуб с "Сент-Джеймс Парк" предпочитает пригласить молодого и перспективного специалиста — вроде Виейра, Джеррарда или Артеты, известных в прошлом игроков, которые делают первые шаги в тренерской профессии.

Еще "Ньюкасл" проявляет интерес к Эдди Хау, но переманить того из "Борнмута" едва ли удастся. Шон Дайч и Стив Брюс также видятся малореалистичными вариантами.

Например, о приглашении Виейра, который сейчас тренирует "Ниццу", "сороки" задумывались еще летом 2015, подыскивая замену Стиву Макларену. Патрик произвел хорошее впечатление во время собеседования и с тех пор оставался на радаре у "Ньюкасла".


Метки Артета, Виейра, Джеррард, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2019 22:00

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  1. ivan-4milan 26.06.2019 22:12 # ivan-4milan
    Опять подскользнулся.

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  2. xin 26.06.2019 22:10 # xin
    Не советую нормальному тренеру идти в эту помойку. Лучше уж в МЮ, там их хоть на бабки можно кинуть.

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