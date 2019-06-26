Терри: "Идеальное время для возвращения Лэмпарда в "Челси"

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри считает, что сейчас идеальный момент, чтобы Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси".

Выразив готовность заплатить 4 миллиона фунтов компенсации "Дерби" и получив официальное разрешение вступить в переговоры с Лэмпардом, "синие" оказались на пороге воссоединения со своей легендой.



По мнению Терри, который недавно заключил новый контракт с "Астон Виллой", Лэмпард имеет все шансы быть таким же успешным тренером в "Челси", как и был игроком.



"Учитывая его сезон с "Дерби" и трансферный запрет "Челси", нет никого, кто бы лучше годился для работы с "Челси", чем Фрэнк. Это идеальное время для его возвращения в клуб".



"От Фрэнка требовали успехов со дня, когда он прибыл в "Челси" из "Вест Хэма", и он никогда не подводил. Он получал удовольствие от этого давления и стал величайшим игроком "Челси" всех времен. Я не верю, что болельщики будут испытывать какое-либо беспокойство. Они любят его. Лэмпс — легенда, и сейчас правильное время для него вернуться домой".



"Роман (Абрамович) — успешный бизнесмен, потому что он такой требовательный, однако Фрэнк не менее требователен к себе. Он предвкушает эту ответственность и хочет сделать "Челси" более боеспособным и стабильным, чего клубу не хватает", — сообщил Терри Daily Mail.