Бен Годфри заключил новый контракт с "Норвичем"

Защитник "Норвича" Бен Годфри положил конец спекуляциям насчет своего будущего, заключив новый долгосрочный контракт.

После своего трансфера из "Йорк Сити" в январе 2016 Годфри провел 42 матча за "канареек", включая 31 в минувшем сезоне, в котором "Норвич" выиграл Чемпионшип и напрямую вышел в Премьер-Лигу.



Своей игрой 21-летний англичанин заинтересовал некоторые большие клубы. Среди претендентов на Бена назывался "Манчестер Юнайтед", который находится в поисках усиления оборонительной линии.



Однако Годфри отбросил сомнения и заключил с "Норвичем" новый контракт до 2023 года. Вдобавок клуб получил опцию продлить этот трудовой договор по своей инициативе еще на 12 месяцев.