Заха хочет уйти из "Пэлас" и предпочитает "Арсенал"

Вингер Уилфрид Заха хочет покинуть "Кристал Пэлас" этим летом и отдает предпочтение "Арсеналу" для продолжения своей карьеры.

Напомним, сразу после окончания текущего сезона Премьер-Лиги Заха встретился с президентом "орлов" Стивом Пэришем и сообщил тому о своем желании уйти на повышение.



По информации BBC, 25-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не передумал уходить и по-прежнему надеется подыскать клуб, с которым он сможет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



И хотя "Арсенал" не попал в Лигу Чемпионов на будущий сезон, это не умаляет привлекательность "канониров" в глазах экс-игрока "Манчестер Юнайтед", однако проблема в том, что "Пэлас" оценивает свою звезду в 80 миллионов фунтов.



Стоимость Уилфрида почти вдвое перекрывает весь трансферный бюджет "Арсенала" на это лето, поэтому наиболее реалистичный сценарий для "канониров" заполучить Заху заключается в том, чтобы продать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.



Из-за непопадания в элитный европейский турнир "Арсенал" оказался в весьма стесненном финансовом положении, а потому вынужден существовать по принципу "у каждого игрока есть своя цена", будь то Обамеянг или Лукас Торрейра, которого сватают в "Милан".