Форрест считает Тирни одним из лучших крайних защитников в мире

Вингер "Селтика" Джеймс Форрест уверен, что "Арсенал" получит левого защитника мирового уровня, если договорится о покупке Кирана Тирни.

Согласно слухам, в данный момент "Арсенал" готовит улучшенное до 19 миллионов фунтов предложение насчет Тирни, который является целью номер один главного тренера "канониров" на замену Начо Монреалю.



Выступая на фланге и противостоя многим крайним защитникам, Форрест имеет отличное представление о способностях Тирни, который является не только его одноклубником, но и партнером по сборной Шотландии. По мнению Джеймса, Киран — один из лучших на своей позиции.



"Мне довелось играть против Жорди Альбы, Яна Вертонгена и Александра Коларова. Выступая в Лиге Чемпионов или Лиге Европы, а также за сборную Шотландии, ты противостоишь многим из лучших игроков".



"Но Киран ничуть им не уступает. Вы можете видеть, как он носится по всему флангу и насколько хороша его физическая форма. Кроме того, он хорош в обороне. Он отличный атлет".



"Он тренируется с первой командой уже четыре года, поэтому я много играл против него на тренировках. Когда играешь против него или вместе с ним, ты всегда можешь видеть его мастерство".



"То же самое и в сборной Шотландии. Вы видели, как он играл в еврокубках и на международном уровне. Он может играть на паре различных позиций. Когда ты выступаешь в еврокубках, там нет слабых левых защитников", — цитирует Форреста Daily Record.