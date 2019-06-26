Ришарлисон рассказал о своей адаптации в Англии
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, как прошла его адаптация в Англии.
Летом 2017 "Уотфорду" удалось опередить "Аякс" в борьбе за Ришарлисона. После яркого начала английской карьеры бразилец потух, чтобы уже через год ушел за тренером Марку Силвой в "Эвертоне".
В "Эвертоне" Ришарлисон значительно добавил в стабильности, превратился в одну из главных звезд Премьер-Лиги и пробился в сборную Бразилии. По словам нападающего, привыкать ко всему этому было очень непросто.
"Первый год в Англии был действительно сложным. Я не мог адаптироваться к температуре. Находясь на поле, мои ноги дрожали, а уши горели".
"Моя кулинарная культура так сильно отличается от английской кухни, поэтому мне было сложно привыкать к тому, что едят здесь. Когда я перешел в "Уотфорд", то потерял более двух килограмм, потому что мне не нравится местная еда".
"Этот сезон вышел намного лучше. Чем больше времени ты проводишь в стране, тем лучше осваиваешься, хотя я по-прежнему мало ем из местной кухни. Дома жена готовит мне бразильские блюда. В Манчестере есть бразильский супермаркет, поэтому я ни в чем не нуждаюсь".
"Зато здесь очень дружелюбные и образованные люди. А также очень красивые девушки!" — сообщил Ришарлисон France Football.
26.06.2019 18:00
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Пацан в другой город в супермаркет гоняет?
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Во была бы команда в Аяксе))
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