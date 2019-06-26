"Дерби" все еще надеется сохранить Лэмпарда

Президент "Дерби" Мел Моррис заявил, что все еще надеется сохранить своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Накануне "бараны" официально сообщили, что разрешили "Челси" обсудить с Лэмпардом вакантную позицию на "Стэмфорд Бридж". Обращаясь к клубу Чемпионшипа с соответствующим запросом, "синие" также выразили готовность заплатить 4 миллиона фунтов в качестве компенсации за Фрэнка.



По словам Морриса, он с самого начала знал, что однажды "Челси" придет за Лэмпардом, но не думал, что это случится так скоро. Однако пока Фрэнк еще не покинул "Дерби".



"Еще во время нашей первой встречи со Фрэнком мы касались этой темы. Уже тогда мы знали, что в какой-то момент это случится. Мы просто не знали, когда, и мы не думали, что это случится так скоро".



"Прямо сейчас сделка еще не заключена, насколько мне известно. Я все еще надеюсь, что этот парень будет тренировать нас в следующем сезоне. Однажды это должно будет произойти — сейчас или в будущем".



"Нас будут ждать тяжелые времена, если Фрэнк уйдет. Если бы Фрэнк плохо делал свою работу, этого бы не случилось", — сообщил Моррис talkSPORT.