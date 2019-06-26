"Брайтон" завершил приобретение Троссарда

"Брайтон" завершил приобретение вингера "Генка" Леандро Троссарда.

Несмотря на интерес целого ряда клубов к своей персоне, 24-летний Троссард выбрал для продолжения карьеры "Брайон". Леандро еще во вторник прилетел в Англию, после чего прошел медицинское обследование и заключил контракт до июня 2023.



Sky Sports оценивает эту сделку в 18 миллионов фунтов, тогда как BBC утверждает, что покупкой Троссарда, даже с учетом бонусов, "чайки" не побьют свой трансферный рекорд — 17 млн. фунтов, что были заплачены за Алирезу Джаханбахша год назад.



В минувшем сезоне Леандро помог "Генку" выиграть свой первый титул бельгийского первенства за восемь последних лет, забив 15 голов в 35 матчах.



"Мы рады приветствовать Леандро в клубе, и мы в восторге по поводу того, как он способен повлиять на нашу игру. Он является игроком атакующего плана, и он производил очень хорошее впечатление в минувшем сезоне, поспособствовав чемпионству "Генка".



"Он был важной фигурой в своей команде, забивая много голов и создавая моменты для остальных. В свои 24 года он уже обладает хорошим опытом, он был капитаном своей команды и провел много матчей в Лиге Европы", — сообщил главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер.