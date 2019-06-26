"Юнайтед" согласовал покупку Ван-Биссаки

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Кристал Пэлас" относительно приобретения правого защитника Аарона Ван Биссаки.

Как сообщает BBC, клуб с "Селхерст Парк" согласился на компенсацию в размере 50 миллионов фунтов. Теперь Аарон направляется на медицинское обследование к "красным дьяволам", чтобы уладить последние формальности до своего отпуска.



Ожидается, что на "Олд Траффорд" игрок молодежной сборной Англии получит долгосрочный контракт с зарплатой свыше 80 тыс. фунтов в неделю, тогда как в "Пэлас" Ван-Биссака получал только 10 тыс. фунтов каждые семь дней — меньше всех в первой команде.



Если сделка состоится, 21-летний Ван-Биссака станет вторым приобретением "Юнайтед" в это трансферное окно после вингера Даниэля Джеймса, приглашенного из "Суонси" за 18 млн. фунтов.