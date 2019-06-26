"Юнайтед" согласовал покупку Ван-Биссаки
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Кристал Пэлас" относительно приобретения правого защитника Аарона Ван Биссаки.
Как сообщает BBC, клуб с "Селхерст Парк" согласился на компенсацию в размере 50 миллионов фунтов. Теперь Аарон направляется на медицинское обследование к "красным дьяволам", чтобы уладить последние формальности до своего отпуска.
Ожидается, что на "Олд Траффорд" игрок молодежной сборной Англии получит долгосрочный контракт с зарплатой свыше 80 тыс. фунтов в неделю, тогда как в "Пэлас" Ван-Биссака получал только 10 тыс. фунтов каждые семь дней — меньше всех в первой команде.
Если сделка состоится, 21-летний Ван-Биссака станет вторым приобретением "Юнайтед" в это трансферное окно после вингера Даниэля Джеймса, приглашенного из "Суонси" за 18 млн. фунтов.
26.06.2019 14:15
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Последние комментарии:
норм, Челси точно за бортом 4ки теперь:)
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«Челси» предложил Фрэнку Лэмпарду 3-летний контракт с зарплатой в размере 4 миллионов фунтов в год + бонусы.
«Челси» хочет объявить о назначении Фрэнка Лэмпарда уже на этой неделе, чтобы он смог поскорее приступить к тренировкам перед началом предсезонки.
У Лэмпарда будет чуть больше двух недель на работу со своей новой командой перед тем, как клуб отправится в предсезонное турне в Японию.
Сообщается, что некоторые футболисты приступят к тренировкам уже в пятницу.
[The Times]
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Джеймс, Бисскака и всего 70 лямов ушло. Ну что за топ. Ищо паро бритов аля Макгуайер и Мэддисона и чемпик можна не начинать.
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минус игрок
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Весь трансферный бюджет Арсенала= Ван-Биссака
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Я говорил что Вудворд топ, а вы тут сопли жевали и не верили.
GGMU
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Nicolas Pepe Transfer Bid! Wan Bissaka & Bruno Fernandes Close
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