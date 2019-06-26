"Юнайтед" согласовал покупку Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Кристал Пэлас" относительно приобретения правого защитника Аарона Ван Биссаки.

Как сообщает BBC, клуб с "Селхерст Парк" согласился на компенсацию в размере 50 миллионов фунтов. Теперь Аарон направляется на медицинское обследование к "красным дьяволам", чтобы уладить последние формальности до своего отпуска.

Ожидается, что на "Олд Траффорд" игрок молодежной сборной Англии получит долгосрочный контракт с зарплатой свыше 80 тыс. фунтов в неделю, тогда как в "Пэлас" Ван-Биссака получал только 10 тыс. фунтов каждые семь дней — меньше всех в первой команде.

Если сделка состоится, 21-летний Ван-Биссака станет вторым приобретением "Юнайтед" в это трансферное окно после вингера Даниэля Джеймса, приглашенного из "Суонси" за 18 млн. фунтов.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2019 14:15

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  1. alexomck 26.06.2019 14:38 # alexomck
    норм, Челси точно за бортом 4ки теперь:)

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  2. zheka000000 26.06.2019 14:37 # zheka000000
    «Челси» предложил Фрэнку Лэмпарду 3-летний контракт с зарплатой в размере 4 миллионов фунтов в год + бонусы.

    «Челси» хочет объявить о назначении Фрэнка Лэмпарда уже на этой неделе, чтобы он смог поскорее приступить к тренировкам перед началом предсезонки.

    У Лэмпарда будет чуть больше двух недель на работу со своей новой командой перед тем, как клуб отправится в предсезонное турне в Японию.

    Сообщается, что некоторые футболисты приступят к тренировкам уже в пятницу.

    [The Times]

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  3. botan1k 26.06.2019 14:23 # botan1k
    Джеймс, Бисскака и всего 70 лямов ушло. Ну что за топ. Ищо паро бритов аля Макгуайер и Мэддисона и чемпик можна не начинать.

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  4. pozitiv4ik 26.06.2019 14:22 # pozitiv4ik
    минус игрок

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  5. liver-red-son 26.06.2019 14:20 # liver-red-son
    Весь трансферный бюджет Арсенала= Ван-Биссака

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  6. botan1k 26.06.2019 14:20 # botan1k
    Я говорил что Вудворд топ, а вы тут сопли жевали и не верили.

    GGMU

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  7. selfish 26.06.2019 14:17 # selfish
    Nicolas Pepe Transfer Bid! Wan Bissaka & Bruno Fernandes Close

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