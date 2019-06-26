Компани видит в Артете преемника для Гвардиолы

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что преемником Хосепа Гвардиолы на тренерском мостике "горожан" может стать его ассистент Микель Артета.

Получив бесценный опыт совместной работы с Гвардиолой, Компани решил и сам попробовать себя в тренерской профессии. Со следующего сезона Венсан будет играющим тренером "Андерлехта".



На вопрос о том, готовит ли он себя таким образом к возвращению в "Сити", 33-летний бельгиец дал понять, что не метит в преемники Гвардиолы.



"Я должен был ожидать этого вопроса, но я все равно удивлен. Давайте начнем вот с чего. Пусть "Сити" будет "Сити" при Пепе. Это удивительный клуб, и я думаю, в конце концов они выиграют Лигу Чемпионов. Надеюсь, это вскоре произойдет".



"Также я думаю, что у Пепа есть Микель Артета, который обладает большими знаниями и который, наверное, является правильным человеком, чтобы видеть в нем преемника. Я же только начну строить свою карьеру".



"Я буду так же увлечен, как Пеп и как другие лучшие тренеры. Буду я так же хорош? Время покажет", — цитирует Компани Sky Sports.