Светская хроника за среду

Поль Погба хочет выступать с Криштиану Роналду. "Манчестер Сити" все ближе к покупке Жоау Канселу. Фрэнк Лэмпард заработает 16.5 млн. фунтов в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба передумал переходить в "Реал" и теперь хочет вернуться в "Ювентус", чтобы выступать вместе с Криштиану Роналду. (AS)



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прибыл в Лондон на согласование трансфера защитника Жоау Канселу в "Манчестер Сити". (TuttoMercatoWeb)



Защитник "Лестера" Харри Магуайр предпочитает перейти в "Сити", однако "горожане" готовы заплатить только 60 миллионов фунтов за игрока сборной Англии, оцененного "лисами" в 80 млн. (The Sun)



"Арсенал" улучшит предложение по защитнику "Селтика" Кирану Тирни до 19 млн. фунтов. (Daily Mail)



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни ведет переговоры с "Лионом" и "Ренном". (The Sun)



Агент нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги подыскивает своему клиенту зарубежный клуб. (Estadio Deportivo)



"Реал Бетис" предложит 10 млн. фунтов за Ориги. (beIN Sports)



"Ливерпуль" опередил "Астон Виллу" и "Селтик" в борьбе за 21-летнего защитника "Лутона" Джеймса Джастина и теперь подпишет англичанина за 8 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" близок к покупке 18-летнего вингера "Лидса" Джека Кларка за 8.5 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Реал" следит за атакующим полузащитником Мигелем Альмироном, который присоединился к "Ньюкаслу" лишь в январе. (TyC Sports)



"Вест Хэм" видит в уругвайском нападающем "Сельты" Макси Гомесе замену для Хавьера Эрнандеса. (Evening Standard)



"Ньюкасл" может лишиться ряда игроков, включая нападающего Айозе Переса, после ухода главного тренера Рафаэля Бенитеса. (The Sun)



Другое



Тренер Фрэнк Лэмпард заключит с "Челси" трехлетний контракт стоимостью 16.5 млн. фунтов. (The Sun)



Жозе Моуриньо, Рой Кин и Дженнаро Гаттузо находятся в шорт-листе "Ньюкасла" на замену Рафаэлю Бенитесу. (Daily Mail)



Гарри Монк и Даррен Мур в шорт-листе "Дерби" на замену Фрэнку Лэмпарду. (Daily Mail)



Богатейший человек Британии Джим Ратклифф хочет купить "Юнайтед" у семейства Глэйзеров. (Daily Mirror)



Вилли Маккей, агент погибшего нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы, может сесть в тюрьму на два года за махинации с недвижимостью. (The Telegraph)