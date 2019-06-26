"Ливерпуль" не заинтересован в Николя Пепе

"Ливерпуль" имеет "нулевой интерес" к вингеру "Лилля Николя Пепе.

24-летний Пепе стал лакомой целью для ведущих клубов Европы после блестящего сезона, в течение которого он забил 22 гола и помог "Лиллю" финишировать вторым в Лиге 1.



В данный момент Пепе оценивается в 70 миллионов фунтов, а "Ливерпуль" называется прессой одним из главных претендентов на талантливого француза.



На текущей неделе во французской прессе появилась информация, что "красные" ведут конкретные переговоры с "Лиллем" относительно трансфера Пепе, однако Liverpool Echo располагает информацией, что это не так.



Утверждается, что ранее в июне спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс даже позвонил главному тренеру "Лилля" Кристофу Гальтье, заверив того, что "красные" имеют нулевой интерес к Николя, вопреки настойчивым слухам в прессе.



Предполагается, что эти слухи может распускать окружение игрока, чтобы взвинтить цену за Пепе и интерес к нему.