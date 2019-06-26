Моуриньо исключает свое появление в "Ньюкасле"

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дистанцировался от слухов, сватающих его в "Ньюкасл".

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" объявил, что так и не смог договориться со своим рулевым Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня.

Пресса сразу же заговорила о том, что "сороки" могут пригласить на место Бенитеса тренера с мировым именем, особенно если этому поспособствует шейх Халид, пытающийся купить клуб с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли. Однако Моуриньо взял самоотвод.

"У меня существует вполне патологическое ощущение, что я должен играть на победу. Я не хочу, чтобы было по-другому".

"Если я не побеждаю, это становится моей проблемой, а также проблемой для игроков, клуба и нашей структуры. Поэтому мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу".

"Если кто-нибудь предложит мне роскошный 10-летний контракт и поставит цель занимать место в верхней половине таблицы, если они скажут, что седьмое, восьмое или девятое место будет идеальным, то это не для меня. У меня другая природа".

"Моя следующая цель — сражаться ради побед", — сообщил Моуриньо The Coaches’ Voice.

Тем временем, как добавляет The Telegraph, экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер тоже не видит себя в "Ньюкасле", даже если туда придут большие деньги.


Метки Моуриньо, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.06.2019 11:00

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  1. manutd-20champ 26.06.2019 12:07 # manutd-20champ
    Слишком умный для Касла

    (ответить)

  2. vals1702 26.06.2019 11:51 # vals1702
    в Зенит

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  3. mancunia-planet 26.06.2019 11:14 # mancunia-planet
    Ахуительно пнули из МЮ, теперь и не нужен никому из топчиков.
    Маур мразь

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  4. lfcynwa 26.06.2019 11:08 # lfcynwa
    чет не верю я, что шейх-таки купит сорок.
    Эшли мразь

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