Моуриньо исключает свое появление в "Ньюкасле"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо дистанцировался от слухов, сватающих его в "Ньюкасл".

В минувшее воскресенье "Ньюкасл" объявил, что так и не смог договориться со своим рулевым Рафаэлем Бенитесом о продлении контракта, истекающего 30 июня.



Пресса сразу же заговорила о том, что "сороки" могут пригласить на место Бенитеса тренера с мировым именем, особенно если этому поспособствует шейх Халид, пытающийся купить клуб с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли. Однако Моуриньо взял самоотвод.



"У меня существует вполне патологическое ощущение, что я должен играть на победу. Я не хочу, чтобы было по-другому".



"Если я не побеждаю, это становится моей проблемой, а также проблемой для игроков, клуба и нашей структуры. Поэтому мне нужен проект, где у меня будет ощущение, что я играю на победу".



"Если кто-нибудь предложит мне роскошный 10-летний контракт и поставит цель занимать место в верхней половине таблицы, если они скажут, что седьмое, восьмое или девятое место будет идеальным, то это не для меня. У меня другая природа".



"Моя следующая цель — сражаться ради побед", — сообщил Моуриньо The Coaches’ Voice.



Тем временем, как добавляет The Telegraph, экс-наставник "Арсенала" Арсен Венгер тоже не видит себя в "Ньюкасле", даже если туда придут большие деньги.